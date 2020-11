Bufera sul consigliere Fraschini: “Per salvare pochi vecchietti, si rovina la vita ai giovani”

Le dichiarazioni del consigliere di maggioranza hanno fatto scalpore, scatenando non poche reazioni.

Già nel marzo scorso, il nome di Niccolò Fraschini era salito agli onori della cronaca per essersi espresso contro i napoletani.

Le dichiarazioni choc del consigliere Niccolò Fraschini

Ha scritto una frase che non è passata inosservata ed ha scatenato l’indignazione di molti. Protagonista delle dichiarazioni il consigliere di maggioranza di Pavia, Niccolò Fraschini.

Il politico, che non è nuovo ad un certo tipo di dichiarazioni, ha scritto alcune parole contro il lockdown in vigore in Italia, per via dell’emergenza coronavirus.

“Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di giovani”

ha scritto il consigliere, che ha invocato Darwin, e quindi la selezione di specie.

Le scuse del consigliere

Il consigliere pavese non ha tardato, però, a far avere le sue scuse a quanti si siano sentiti offesi dalle sue dichiarazioni, che, a suo dire, sarebbero state strumentalizzate.

“Senza alcuna ambiguità voglio chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite offese da ciò che ho scritto”

comincia così il lungo post di Niccolò Fraschini, che ha sottolineato quanto la cura degli anziani sia un dovere che porta avanti da sempre.

Penalizzare i giovani, secondo il politico, non è la strada giusta per affrontare questo nuovo lockdown, perché si sta mettendo a richio il loro futuro.

“Ho genitori 70enni e nella mia famiglia ‘allargata’ ho visto con i miei occhi quanta sofferenza questo virus può causare non soltanto ai malati”

prosegue il post di Fraschini, che si dice quindi assolutamente vicino al tema anziani e alla cura degli stessi.