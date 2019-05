Tragedia a Budapest, barca piena di turisti affondata nel Danubio: morti e dispersi

A Budapest una barca piena di turisti è affondata con un bilancio di morti e dispersi che sale di minuto in minuto. Cosa è accaduto?

Una barca piena di turisti a Budapest è affondata nel Danubio con un primo bilancio di morti e dispersi allarmante.

Imbarcazione piena di turisti affonda nel Danubio

Una nave da turismo stava navigando nelle acque del Danubio quando, per motivi ancora da comprendere, si è scontrata con un’altra imbarcazione.

La nave piena di turisti è affondata, con a bordo 33 passeggeri sudcoreani e due membri dell’equipaggio ungheresi.

Una prima ricostruzione, da accertare, ha posizionato il battello dei turisti “Hableany” – Sirena – davanti al Parlamento quando è stata presa in pieno da un’altra imbarcazione. A causa del temporale e il fiume con una forte piena, la barca non ha retto l’urto ribaltandosi e affondando.

Il primo bilancio – in continuo aggiornamento – è di 7 morti e 21 dispersi nelle acque gelide e si teme il peggio, visto le condizioni del tempo e le temperature non favorevoli.

Come si evince dai media locali, Pal Gyorfy – portavoce del servizio ambulanze – ha evidenziato che tre persone sono state recuperate e portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita.

Una indiscrezione ha fatto emergere il dramma vero e proprio, infatti una delle persone messe in salvo sarebbe stata trovata a tre chilometri dal luogo dell’affondamento della nave.

A lavoro per la ricerca dei dispersi in acqua militari e sommozzatori, che devono lottare con la pioggia e le correnti del fiume che sono di livello molto alto.