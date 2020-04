Bring the Noise, Alvin torna con la terza edizione: novità e data di inizio

Bring the noise, uno dei game show musicali più divertenti della tv, torna a settembre 2020 con la terza edizione condotta da Alvin

Scopriamo tutti i dettagli della prossima edizione di Bring the noise, la terza condotta da Alvin e annunciata dallo stesso attraverso un post su Instagram.

Cos’è Bring the noise

Bring the noise è un game show, ispirato all’omonimo programma tv britannico in onda su Sky 1. Protagonisti dello spettacolo sono vari personaggi personaggi famosi, che in ogni puntata vengono diluiti in due squadre.

Tra questi troviamo cantanti, attori, conduttori, showgirl e personaggi del mondo del web, che, capitanati da un leader che li guida, si sfidano a colpi di giochi musicali a dir poco esilaranti.

Il ritorno su Italia 1

Uno dei game show musicali più divertenti e spassosi della televisione italiana torna finalmente in tv, su Italia 1, con la sua terza edizione annunciata dal presentatore Alvin.

Il programma tornerà in onda a distanza di più di tre anni dall’ultima puntata: la prima edizione dello show era andata in onda su Italia 1 dal 28 settembre al 2 novembre 2016, per sei puntate; la seconda, invece, su Italia 1 nella primavera del 2017, dall’11 maggio al 6 giugno, per cinque puntate.

Il programma tornerà in tv a settembre 2020 su Italia 1, come annunciato da Alvin mediante il suo profilo Instagram.

“Finalmente si intravede la luce!!! Tra le altre novità, ve lo posso finalmente dire: a settembre torna Bring the noise”.

Il conduttore non ha celato minimamente il suo entusiasmo, considerato l’enorme divertimento che ha caratterizzato le prime due edizioni dello show, che hanno riscosso un buon successo tra il pubblico televisivo.

I fan del programma hanno accolto con molta gioia la notizia del ritorno dello show, che avremo modo di vedere su Italia 1 alla conclusione della prossima estate!