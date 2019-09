Brezel, cosa festeggia Google con il suo doodle del 21 settembre?

Oggi Google dedica il suo doodle del 21 settembre a qualcosa di buono e goloso! Conoscete già il Brezel?

Un doodle del 21 settembre che Google ha deciso di dedicare al Brezel – o Pretzel – facendoci conoscere tutte le curiosità su questo alimento tipico.

Curiosità sul doodle di Google del 21 settembre

Google ci invita a guardare un video oggi dove poter conoscere meglio uno degli alimenti più amati nel mondo, da grandi e piccini. C’è chi lo chiama Brezel e chi Pretzel, ma non è solo buono perché la sua versatilità è oramai cosa nota.

Oggi in Germania inizia l’Octoberfest e oltre alla birra, vengono distribuiti anche cestini ben forniti per dalla Brotfrauen – signora del pane – all’interno di tende allestite per l’occasione per accompagnare i fiumi di bevanda “bionda” che scorrerà in questi giorni.

La storia del Pretzel

Perché Google ha deciso proprio di dedicare a questo alimento la sua home? Bisogna capire che ci troviamo davanti ad un qualcosa che in poco tempo ha conquistato ogni tipologia di palato diventando “qualcosa da assaggiare a tutti i costi!”

La sua storia è divertente e piena di colpi di scena, tanto che alcuni dettagli sono ancora oggi oggetto di dibattito. Realizzati senza uova e senza latte, per tanto tempo erano considerati come un alimento principale durante la Quaresima.

Una delle storie più raccontate tratta di un gruppo di monaci, intenti a cuocere dei salatini in uno scantinato di Vienna per contrastare l’avanzata nemica del 1510. Un’altra leggenda narra che il nodo legato si riferisca ad una usanza svizzera del 17° secolo usando questo alimento durante la cerimonia di nozze come buon auspicio (come simbolo dell’infinito).

Come è fatto il Pretzel?

Morbido e buono, la sua preparazione è semplice anche se le ricette sono differenti a seconda della tradizione. Liscio, marrone da consumare fresco per strada oppure in casa, accompagnato da una buona bevanda fresca.