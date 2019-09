Spunta l’operazione Yellowhammer per la Brexit, con un Regno Unito tra caos e prezzi alle stelle. Ma cosa sta succedendo?

Operazione Yellowhammer in corso per la Brexit, con un Paese non pronto per il No Deal e mesi dove i prezzi saranno alle stelle.

L’uscita dalla Unione Europea della Gran Bretagna

C’è una situazione molto particolare in Gran Bretagna dopo tutto il caos di Boris Johnson. Tutte le aziende e cittadini sembrano essere pronte per un divorzio ma senza accordo con l’Unione Europea.

Ma un’uscita senza accordo potrebbe comportare prezzi alle stelle, caos e un dimezzamento dei mezzi che dalla Manica arrivano direttamente al Regno Unito.

Tutto questo è scritto in un documento del 2 agosto che è stato pubblicato solo in queste ore e che attesta:

“la preparazione della gente e delle aziende resterà ad un livello basso”

Sino al 31 ottobre, quando Londra dovrebbe quindi dire addio all’Unione Europea. Questa operazione viene denominata Yellowhammer, un piano di emergenza visto l’imminente divorzio dalla Ue con il no deal.

The Guardian mette una luce ben precisa e spiega che l’esecutivo londinese preveda un immediato aumento del prezzo del carburante, farmaci e possibili tensioni tra i cittadini con la creazione di disordine pubblico.

La rivelazione del documento scritto il 2 agosto

Un documento preciso che indica quello che potrebbe rivelarsi come scenario peggiore, se il Regno Unito lascerà la Ue senza alcun accordo.

I controlli che avvengono giornalmente a Dover, soprattutto per il mezzi di trasporto che provengono da Calais scenderebbe ad un 60% al giorno, con i disagi previsti per almeno tre mesi.