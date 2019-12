Botti di Capodanno, “Quota 100” è la bomba illegale devastante: l’allarme degli artificieri

Tantissimi i nuovi botti di Capodanno che sono stati sequestrati ma il più devastante è il Quota 100

Quota 100 la più pericolosa tra i botti di Capodanno con l’allarme degli artificieri vista la sua potenza e pericolosità.

Bomba Quota 100

Prendendo il nome della pensione più chiacchierata del 2019, qualcuno ha inventato questa bomba da lanciare allo scoccare della mezzanotte e dare il benvenuto al 2020.

Che sia di buon auspicio o meno non è importante, perché gli articificieri hanno lanciato l’allarme in merito a questo nuovo botto illegale che si sta diffondendo a macchia d’olio.

Gli artificieri dei Carabinieri di Salerno hanno diramato l’allerta e invitano alla massima cautela soprattutto per il giorno successivo ai festeggiamenti: le strade in quel momento sono colme di ordigni casalinghi inesplosi altamente pericolosi.

Questa nuova bomba sostituisce la tanto famosa “Maradona” e “Donald Trump”, con al suo interno sino a 800 grammi di miscugli pericolosi che provocano una esplosione violenta.

Michele Landi del Gruppo Artificieri ha evidenziato – come si legge anche su FanPage -:

“sono ordigni esplosivi che non vanno assolutamente utilizzati. allontarsi il più possibile quando qualcuno li usa o si trovano per la strada”

Invita quindi a porre molta attenzione a quello che potrebbe accadere non solo la notte del 31 ma anche al mattino dopo. Se infatti camminando per la città qualcuno dovesse trovare degli ordigni non esplosi è imperativo non raccoglierli. Gli stessi infatti potrebbero provocare danni irreparabili sino al decesso a seconda della violenza e potenza.

Gli artificieri invitano a segnalare qualsiasi ritrovamento prima e dopo i festeggiamenti.