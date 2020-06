Bonus zanzariere 2020: cos’è, come funziona e a chi spetta?

Bonus zanzariere 2020: a quanto ammonta la detrazione IRPEF?

Tra i Bonus fiscali più gettonati c’è il bonus zanzariere, che rientra nel bonus schermature solari, che comprende anche il bonus tende.

Il bonus zanzariere 2020 non è altro che una detrazione IRPEF al 50% che spetta in caso di acquisto di zanzariere con schermatura solare.

Il Governo Italiano ha infatti confermato anche per l’intero anno solare 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

Bonus zanzariere 2020: cos’è?

Il bonus zanzariere 2020 consiste in una detrazione fiscale che prevede una riduzione delle imposte (IRPEF o IRES) per un importo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di sistemi schermanti.

Inoltre, il Bonus zanzariere 2020 comporta anche la detrazione dell’onorario del professionista eventualmente incaricato per la predisposizione della pratica ENEA (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica).

Non è possibile beneficiare del Bonus zanzariere 2020 per la sostituzione di singole componenti, come la rete della zanzariera.

Bonus zanzariere 2020: importo della detrazione fiscale

La detrazione fiscale prevista dal bonus zanzariere avviene con quote di pari importo per un periodo di 10 anni.

Esempio concreto:

– Costo totale sostenuto: 2000 €

– Detrazione totale: 2000 € x 50% = 1000 €

Si ricorda che sull’immobile possono essere effettuati lavori e migliorie fino ad un massimo di 60.000 euro.

Bonus zanzariere 2020: quali sono i requisiti necessari?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i requisiti necessari che devono essere rispettati per fruire del Bonus zanzariere 2020:

le zanzariere hanno la funzione di schermature solari, e rispettano i requisiti di trasmittenza termica U,

le zanzariere oggetto di detrazione fiscale devono essere costruite secondo le modalità previste dalla Comunità europea,

le zanzariere devono avere un valore Gtot (parametro del fattore solare) certificato non superiore a 0,35.

Bonus zanzariere 2020: a chi spetta?

Il Bonus zanzariere 2020 spetta a questa platea di contribuenti/beneficiari della detrazione: