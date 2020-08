Bonus ristoranti: la nuova agevolazione prevista dal Dl di agosto

Il nuovo Dl del mese di agosto prevede, tra le altre agevolazioni, il bonus ristoranti. In pratica, verrebbe rimborsato il 20% del conto.

Il bonus ristoranti potrebbe prevedere il rimborso attraverso una app oppure a fine mese.

L’obiettivo è far ripartire il settore

Il bonus ristoranti nasce con l’intento di far ripartire, o comunque dare una mano, ad un settore particolarmente colpito dalla pandemia. Sempre più persone, infatti, dopo il lockdown, hanno cambiato le proprie abitudini e, andare al ristorante, non è più una priorità. Anche perché mancano i soldi da dedicare al tempo libero, da un lato, e si ha paura per i contagi dall’altro.

Nel Dl di agosto, dunque, sarebbe inserito il bonus ristoranti che prevederebbe uno sconto del 20% che si otterrà indietro in poco tempo. Il rimborso potrebbe avvenire sul conto o su una carta di credito. Ci si potrebbe anche registrare attraverso un’applicazione.

Stanziati circa un miliardo di euro

Per stanziare i fondi necessari a finanziare il bonus, si trovano attualmente al lavoro Laura Castelli e Stefano Buffagni. L’agevolazione potrebbe entrare in vigore da settembre a dicembre. Uno degli intenti potrebbe essere anche quello di aumentare il rimborso nei locali presenti nei centri storici.

Il bonus prende spunto da un’idea già messa in pratica in Regno Unito. Il programma si chiama Eat out to help out. In quel caso, il taglio dei pasti consumati al ristorante, potrebbe essere del 50%. L’agevolazione, in quel caso, è utilizzabile soltanto nei ristoranti aderenti e dal lunedì al mercoledì.

Il governo sta lavorando anche ad altre agevolazioni in altri settori. Sono al vaglio moda e arredamento ma non online.