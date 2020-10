Nuovo Bonus Coronavirus da 600€ a 1000€ annunciato col nuovo Dpcm: una tantum destinata ad alcune categorie di lavoratori. Ecco chi potrà riceverlo.

Con il nuovo Dpcm in vigore dal 26 ottobre 2020 arriva anche il nuovo Bonus Coronavirus.

Una somma variabile tra 600€ e 1.000€ sarà destinata ad alcuni lavoratori: a chi è destinato? Ecco cosa devi sapere.

Nuovo bonus coronavirus a Novembre

Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, ha dichiarato l’arrivo di un nuovo Bonus Coronavirus nella conferenza stampa dell’ultimo Dcpm.

Un bonus una tantum che sarà destinato ad alcune categorie di lavoratori.

La crisi economia che sta investendo l’Italia non è di piccola portata e la tanto temuta seconda di Covid-19 ha peggiorato ulteriormente la situazione. Il governo sta cercando di sostenere quanto possibile le categorie maggiormente penalizzate dalle nuove restrizioni introdotte a causa della pandemia.

Gli ulteriori divieti e limitazioni imposte sono necessarie per evitare che il sistema sanitario collassi ma d’altro canto l’economia ne risentirà ulteriormente. Bisogna tutelare le categorie che soffrono maggiormente la pandemia, il governo ha per questo istituito un nuovo Bonus.

Bonus fino a 1000€ e altre novità

Per i soggetti senza reddito sarà elargita un’altra mensilità per il Reddito di Emergenza. Alle imprese maggiormente penalizzate invece è destinato ancora una volta il ritorno dei contributi a fondo perduto oltre al credito d’imposta per gli affitti.

La seconda rata IMU è stata totalmente cancellata.

I lavoratori che sono stati costretti a fermarsi a causa delle restrizioni introdotte dai DCPM degli ultimi giorni verranno tutelati. Il Presidente del Consiglio ha annunciato a quali lavoratori sarà concesso un nuovo bonus covid-19 come durante il primo lockdown.

A chi è destinato il nuovo Bonus Covid-19

Gli importi del nuovo Bonus Covid-19 sono al momento frutto di indiscrezioni poiché la definitiva decisione di quanto ammonterà è ancora da definirsi. Giuseppe Conte lo ha specificato più volte.

Ciò nonostante le azioni e le parole del governo fanno pensare che le indiscrezioni saranno presto confermate riconoscendo ai lavoratori più colpiti un Bonus aiuto per il coronavirus: un bonus una tantum che, in base alle risorse a disposizione, potrà valere dai 600€ ai 1000€.

A chi sarà destinato questo ingente Bonus? Ai lavoratori più colpiti e piegati dalla pandemia. Ecco chi potrà usufruire del nuovo bonus:

lavoratori intermittenti dello sport

i lavoratori stagionali del turismo

lavoratori dello spettacolo

Queste secondo il governo sono perciò le categorie maggiormente penalizzata dai decreti da poco imposti: il turismo è già fermo da mesi, i lavoratori intermittenti subiranno conseguenze con lo stop dei campionati e invece quelli dello spettacolo per la chiusura di cinema e teatri.

A maggio per le medesime categorie era stata emanata l’ultima tranche di bonus coronavirus: 600 euro per gli intermittenti dello sport e 1.000€ per le altre due categorie.

Anche questa volta gli importi saranno i medesimi? Non è stato ancora confermato nulla ma tutte le informazioni utili arriveranno a breve con un decreto apposito per esser pronti a inviare la domanda del nuovo bonus a novembre.

