Bonus famiglia, come ottenere 100 euro per ogni figlio

Questo nuovo bonus famiglia dovrebbe andare a sostituire gli assegni al nucleo familiare, dando un aiuto a chi ha figli a carico di età inferiore ai 21 anni.

Non avverrà a luglio il debutto dell’assegno unico ma al suo posto, potrebbe arrivare il nuovo bonus famiglia, creato per sostituire gli assegni al nucleo familiare. Questa però dovrebbe essere però una “misura ponte” finchè l’assegno unico non entrerà in vigore nel 2022.

Il bonus famiglia sostituirà nel 2021 l’assegno unico, il quale debutterà il prossimo anno

L’idea del governo, nello specifico, sarebbe quella di riconoscere, a partire da luglio la cifra a tutte le famiglie anche se essa sarà di certo inferiore a quanto previsto dall’assegno unico.

Quest’ultimo, infatti, ricordiamo potrà dare fino ad un massimo di 250 euro per ogni figlio, con la possibilità di detrazioni a seconda della situazione familiare. L’idea, infatti, è gettare le basi proprio per l’arrivo dell’assegno unico.

L’idea fu annunciata in pompa magna dal governo Draghi, sfortunatamente le previsioni di lanciarlo entro quest’anno sono state disattese. Un vero peccato dato che diverse famiglie avevano già presentato la propria richiesta all’ISEE.

Molte famiglie avrebbero già presentato la richiesta all’ISEE

E sarebbero proprio diretti alle famiglie che già hanno fatto richiesta i fondi del bonus famiglia. Nel dettaglio, a fianco alle detrazioni fiscali per figli a carico e delle altre misure per la genitorialità già confermate per quest’anno, verrebbe riconosciuto un ulteriore bonus al posto, però, degli assegni al nucleo familiare.

Infatti chi percepisce gli ANF dovrà presentare il rinnovo della domanda all’Inps in modo da continuare a fruire della prestazione per l’anno 2021-2022. Al posto degli assegni al nucleo familiare, inoltre, dovrebbe esserci quindi questa misura che avrebbe il vantaggio anche di prevedere un aiuto per tutti i figli a carico fino ai 21 anni.

