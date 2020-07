Bonus Didattica 500 euro: come fare per richiederli

Bonus Didattica 500 euro: che cos’è il nuovo bonus previsto dal PNR?

Nel nuovo Piano Nazionale di Riforma (PNR) è stato previsto il Bonus Didattica 500 euro che consente alle famiglie meno abbienti di acquistare tablet e pc per la didattica digitale.

Il Bonus Didattica 500 euro è stato previsto in seguito alle difficoltà incontrate dagli studenti e dalle famiglie durante l’emergenza pandemica.

Il Bonus Didattica 500 euro è un’agevolazione pari a 500,00 euro per la formazione e l’aggiornamento dei docenti oltre che per le famiglie meno abbienti per l’acquisto di tablet, pc e connettività.

Bonus Didattica: a quanto ammonta?

L’importo del nuovo Bonus Didattica va da 200 euro fino a 500 euro per le famiglie meno abbienti ed è calcolato in base al reddito delle stesse.

Il Bonus Didattica 200 euro spetta alle famiglie con Isee inferiore a 20 mila euro per l’acquisto di connessioni Internet veloci.

Il Bonus Didattica 500 euro spetta ai nuclei familiari con Isee inferiore a 20.000 euro per l'acquisto di Pc (sia Laptop che Desktop) e tablet.

Ad oggi non ci sono ancora certezze in merito al Bonus Didattica 500 euro, pertanto, bisognerà attendere la stesura dei testi ufficiali.

Bonus Didattica 500 euro: novità per la didattica a distanza

Il Bonus Didattica 500 euro previsto dal Piano nazionale di riforma (PNR) riguarda la didattica a distanza che sicuramente non verrà abbandonata anche post emergenza Covid-19.

Per la didattica a distanza il Piano nazionale di riforma prevede l’adozione di misure per rafforzare la formazione di personale docente e non docente.

Si prevede la creazione di una piattaforma di didattica digitale propria del Miur e della definizione del programma formativo che si può offrire a distanza.

Bonus Didattica a distanza: cosa si può acquistare?

Con il Bonus didattica a distanza si potrà acquistare: pc, tablet, hardware e software dedicati alla formazione continua, corsi online, libri e testi anche in formato digitale, strumentazioni elettroniche e digitali per la scuola che forniscano un valido supporto alla didattica a distanza.

