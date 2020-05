Bonus Bici, chi sarà escluso? Non a tutti spetteranno i 500 euro

Si parla tantissimo di questo bonus bici del valore di 500 euro, ma chi saranno gli esclusi? Ecco le prime indiscrezioni.

Il bonus bici sarà per agevolare l’acquisto di mezzi non solo ecologici ma anche in grado di non creare assembramenti. Ma chi sono gli esclusi?

Che cosa è il bonus bici?

Ci sono molte indiscrezioni in merito a questo bonus che agevolerebbe l’acquisto di biciclette, monopattici – anche elettrici – per viaggiare in totale libertà senza paura di assembramento all’interno dei mezzi pubblici.

Come racconta anche Today, tutti i dettagli verranno messi nero su bianco dal Governo nei prossimi giorni ma il Ministero dei Trasporti ha già fatto intendere che non a tutti spetterà.

Secondo le prime indiscrezioni questo bonus del valore pari a 500 euro non avrà limiti di reddito, per questo motivo erogato a tutte le persone che ne faranno richiesta. Non solo, per potrà dare un rimborso – sempre secondo i primi dettagli – pari al 70% del valore d’acquisto del mezzo: nei prossimi giorni verranno confermati questi punti e spiegato agli utenti come utilizzarlo correttamente.

Il Ministro Costa per l’Ambiente ha sottolineato che per incentivare questa tipologia di mobilità sono stati stanziati sino a 125 milioni di euro in un fondo.

Chi saranno gli esclusi?

La Commissione dei Trasporti alla Camera ha precisato – come si legge su Today – che non tutti potranno beneficiare di questo bonus. Infatti potrà essere richiesto dai:

“i residenti delle aree metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti fino ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché per veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica e monopattini”

Come confermato dal Ministro De Micheli per i Trasporti, escludendo quindi i residenti dei Comuni che hanno meno di 50mila abitanti.