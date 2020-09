Bonus Autunno e Natale: a chi spetta e come fare per richiederlo

In arrivo il Bonus Autunno e Vacanze Natalizie per chi non ha beneficiato del bonus vacanze. La platea di potenziali beneficiari del Bonus Autunno e Natale è vasta.

Secondo i dati, solo un nucleo familiare su 5 ha effettivamente usufruito del bonus vacanze in estate.

È partito solo il 60% degli italiani, il 40% ha preferito non muoversi. Tra questi, solo l’11% non parte abitualmente in estate.

Pertanto, per chi non è partito in estate può usufruire del bonus vacanze in autunno o in inverno, che è fissata al 31 dicembre 2020.

Il bonus vacanze si può usare una volta sola.

Bonus Autunno e Vacanze natalizie: chi può richiederlo?

Chiariamo chi può beneficiare del bonus Autunno e Vacanze natalizie: la domanda può essere presentata dai nuclei familiari che hanno un indicatore Isee non superiore ai 40.000 euro.

Ne può usufruire chiunque faccia parte della famiglia per la quale è stata fatta richiesta.

Bonus Autunno e vacanze di Natale: a quanto ammonta?

L’importo del Bonus Autunno e vacanze di Natale varia a seconda della composizione del nucleo familiare: si va da un minimo di 150 euro per una famiglia mononucleare ai 300 euro per una famiglia composta da due persone, fino ai 500 euro destinati ad una famiglia composta da più di due persone.

Bonus Autunno e Vacanze di Natale: come si può spendere?

Il Bonus Autunno e Vacanze di Natale è uno sconto per i servizi ottenuti dalla struttura alberghiera, B&B, agriturismo, etc.

Vale l’80% del bonus, mentre il restante 20% si sostanzia in una detrazione di imposta sulla dichiarazione dei redditi.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione e per i servizi ricevuti da una singola impresa.

Inoltre, le spese devono inoltre tutte documentate con fatture o ricevute fiscali che contengano il codice fiscale di chi usufruisce del Bonus Autunno o Vacanze di Natale.

Bonus Autunno e Natale: entro quando presentare la domanda?

Entro il 31 dicembre 2020 c’è tempo per presentare la domanda, che si fa solo attraverso l’app IO.