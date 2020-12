Bonus Affitto 1.200 € per le famiglie: cosa fare per ricevere l’accredito

Bonus affitto 2021 fino a 1200 euro per le famiglie: manovra assistenziale per pagare le spese di locazione. Scopri chi potrà beneficiarne.

Il governo ha stanziato 100 milioni per poter fornire un bonus affitto di 1200 euro a famiglia come aiuto assistenziale in questo momento pandemico così difficile.

Scopriamo i dettagli del Bonus Affitto da 1.200€: quali famiglie potranno beneficiarne e in che modo.

Bonus affitto fino a 1.200 euro

Il Decreto Ristori ha stanziato 50 milioni mentre gli altri 50 milioni arriveranno presto dalla Legge Bilancio, dopo il periodo natalizio, per conferire alle famiglie un aiuto economico per l’affitto in pandemia.

Il Bonus Affitto 2021 è un contributo assistenziale destinato ai proprietari degli immobili che potranno facilitare agli inquilini il pagamento con una riduzione del canone di locazione.

Solo i proprietari di immobili con appunto l’immobile situato in una zona altamente abitativa potranno beneficiare del bonus: si fa riferimento quindi alle grandi città e i capoluoghi di provincia. Sarà preso in considerazione soltanto l’immobile che viene usato come luogo abitativo primario e principale dal locatario.

Il Bonus affitto sarà quindi elargito come riduzione del canone di locazione e non come bonus in denaro, è da concepire come uno sconto sull’affitto da pagare che può arrivare fino al 50% del costo mensile che bisognerebbe versare. Bisogna inoltre precisare che il limite massimo dello sconto applicabile è di 1.200 euro a locatore.

Lo sconto applicabile può essere determinato dal proprietario dell’immobile e dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.

Il bonus affitto 2021 è applicabile ai contratti che il 29/10/2020 erano attivi e registrati. Per beneficiare del bonus è necessaria una rinegoziazione del contratto per poi depositarlo all’Agenzia delle Entrate.

Bonus affitto per i fuori sede

Del Bonus affitto 2021 potranno beneficiare anche gli studenti universitari fuori sede grazie all’emendamento di Luigi Ivino: saranno stanziati circa 15 milioni di euro per dare maggior sostegno agli studenti che studiano lontano da casa.

Saranno corrisposti agli studenti fuori sede di università statali dei contributi per le spese di locazione. I requisiti da avere per beneficiare di questo bonus sono:

L’ISEE minore di 20.000 euro

è necessario che siano residenti in un luogo diverso da quello dov’è situato l’immobile

non bisogna beneficiare di altri contributi elargiti per le spese di locazione

