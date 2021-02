Paolo Bonolis è tra i conduttori più seguiti dal pubblico italiano, per il suo carisma, la sua ironia, e la sua profonda umanità.

Di recente come è noto, lui e sua moglie Sonia sono stati sconvolti dalla scomparsa di Eliana, sua assistente, alla quale hanno voluto dedicare un lungo e commovente messaggio d’addio sui social.

Di recente invece il conduttore romano è ritornato sotto i riflettori a seguito del suo pungente intervento a Sky Sport 24.

Parole dure quanto uno schiaffo quelle di Bonolis e che hanno lasciato il pubblico senza parole.

Ecco cosa ha detto il presentatore di Avanti Un Altro.

E’ risaputo che l’amatissimo conduttore romano è un fan sfegatato dell’Inter, che recentemente ha vinto contro il Benevento per le ottime prestazioni di Eriksen.

Dopo l’ultimo weekend di campionato, durante il quale sono stati concessi ben due calci di rigore alla squadra avversaria rossonera, ha lanciato una stangata alla squadra di Stefano Pioli, prima in classifica:

‘Chiunque con 14 rigori nel girone d’andata sarebbe primo in classifica’

ha detto con tono pungente Paolo Bonolis, quasi a tirare uno schiaffo, metaforicamente parlando contro il Milan.

Dopo la frecciatina alla squadra di Stefano Poli in diretta durante l’intervento a Sky Sport 24, il conduttore romano rivela ai tifosi la sua Pole Scudetto 2021.

Secondo Paolo Bonolis, questa vedrebbe assolutamente Inter in testa e a seguire, Atalanta, Juventus e per ultimo il Milan:

e poi sulla squadra allenata da Gian Piero Gasperini:

e ancora:

‘Credo avranno un peso le coppe in un calendario così stretto, impegni che l’Inter non ha e sarà una discriminante non indifferente’