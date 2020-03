Coronavirus: il Presidente del Brasile Bolsonaro «positivo al Covid-19»

Bolsonaro è «positivo al Covid-19», test in corso al figlio

Come riferito dal Journal o Dia, il principale quotidiano di Rio de Janeiro, il Presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, sarebbe risultato positivo al test del coronavirus.

Sarebbe in corso il test al figlio Eduardo Bolsonaro, così come la moglie del Presidente, Michelle.

Cresce la preoccupazione anche per Donald Trump che sabato sera ha cenato con Bolsonaro nella residenza di Mar-a-Lago.

Coronavirus: Bolsonaro positivo al test

Come riferito dall’agenzia di stampa Reuters, il ministro della salute brasiliano, Luiz Henrique Mandetta, ha dichiarato che il presidente Bolsonaro è risultato positivo al test.

Fabio Wajngarten, segretario alle comunicazioni di Jair Bolsonaro, ha accompagnato il Presidente brasiliano in visita in Florida, dove i due leader hanno cenato insieme.

Durante la visita Wajngarten ha condiviso su Instagram una foto con Trump, Pence e il presentatore televisivo brasiliano Alvaro Garnero.

Bolsonaro infettato dal Covid-19, si teme il contagio per Trump

Una nota del governo brasiliano ha dichiarato:

“Il servizio medico della presidenza della Repubblica ha adottato e sta adottando tutte le misure preventive necessarie per preservare la salute del presidente della repubblica e dell’intero comitato presidenziale che lo ha accompagnato nel recente viaggio negli Stati Uniti Stati e personale del palazzo presidenziale. “

Il governo degli Stati Uniti è stato informato in modo che possano adottare le misure cautelative necessarie.

Anche le persone senza sintomi che hanno avuto contatti con pazienti affetti dovrebbero autoisolarsi.

Come Trump, Bolsonaro ha sottovalutato la crisi sanitaria cagionata dall’epidemia coronavirus.

Il Covid-19 è una malattia respiratoria che può diffondersi attraverso starnuti o tosse o per contatto fisico.

La maggior parte di coloro che contraggono la malattia guariscono, ma può essere fatale, in particolare per gli anziani e per tutti coloro che hanno problemi di salute.

Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità sono quasi 120.000 i casi confermati in tutto il mondo, con 4.300 morti.

Negli Stati Uniti, il CDC riporta 938 casi confermati e 29 decessi, in 38 stati e Washington DC.