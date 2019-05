Grave lutto nel mondo del cinema: morto Bobby Diamond il protagonista di Furia! Cavallo del West

Si è spento Bobby Diamond, il prodigio che, a soli 9 anni, recitò in uno dei lavori cinematografici più amati: più noto di tutti, Furia cavallo del west

Bobby Diamond, nato il 23 agosto 1943 a Los Angeles, aveva due personalità: quella di un prodigio della tv Americana in bianco e nero e quella di un piccolo eroe nell’Italia degli anni 70. Il ragazzino talentuoso che recitò a 9 anni nel film Il più grande spettacolo del mondo, è purtroppo venuto a mancare.

Lutto nel cinema, morto Diamond: l’eroico ragazzino che conquistò le platee

Chi lo conosce, lo ricorda più come piccolo eroe nell’Italia degli anni 70, che come monumento del grande schermo Americano: è scomparso a 75 anni Bobby Diamond, che aveva recitato nel ruolo del piccolo Joey Clark Newton nella serie Furia, i noti telefilm che ebbero il loro primo spazio cinematografico negli Stati Uniti alla metà degli anni Cinquanta e che, una ventina di anni a seguire, conquistarono anche il pubblico italiano: furono i canali Rai a mandarli in onda a più riprese a partire dalla fine degli anni Sessanta.

L’annuncio dato da Laurie Jacobson

Malato da tempo, Diamond ha esalato il suo ultimo respiro presso il Los Robles Regional Medical Center di Thousand Oaks, in California. L’annuncio della morte, che è datato 15 maggio, è stato dato oggi dall’amica ( nonché scrittrice) Laurie Jacobson a The Hollywood Reporter.

All’inizio della serie lo stallone nero Furia viene catturato assieme ad altri cavalli selvaggi da Jim, che tuttavia non riesce a domarlo. Ci riesce il piccolo Joey e fra ragazzino e cavallo di instaura una grande amicizia e un legame di fiducia.

Bobby Diamond cavalcherà tra le stelle

Si può dire che, un po’, Bobby Diamond, in vita, avesse qualche somiglianza con Joey. La sua umiltà e il suo spiccato senso del coraggio l’hanno reso un piccolo eroe e ora, come il piccolo Joey sul cavallo, lo faranno cavalcare tra le stelle.