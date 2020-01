Tra i tagli di capelli più richiesti ai parrucchieri nel 2020 spiccherà il bob: un taglio più corto del mento, ordinato, con o senza frangetta.

Il bob è stato il taglio di capelli prescelto già da molte celebrities.

Il bob del 2020

Il bob non è certo nuovo. Visto e stravisto sulle passerelle già nelle scorse stagioni, si riconferma tra i tagli di capelli più copiati e desiderati. Per molte rappresenterà un tuffo nel passato, negli anni ’90. Ad anticipare la tendenza il social fotografico Pinterest. Basti pensare che sono già tantissime le star che hanno cedute all’iconico caschetto. Charlize Theron ne ha scelto uno non troppo corto, Zoe Kravitz, invece, ha optato per un pixie cut. Anche Miley Cyrus lo ha scelto per la sua chioma. Un taglio che strizza l’occhio a quello di Demi Moore degli anni ’90 e a quello di Rachel Green di Friends (Jennifer Aniston) diventato celeberrimo e copiatissimo!

Un taglio da passerella

Durante le sfilate dedicate alla primavera/estate 2020 di questi tagli se ne sono visti tanti, da Chanel a Givency. Le linee guida saranno sicuramente caratterizzate dall’ordine. I capelli non supereranno il mento (chin bob, come quello di Bella Hadid) mentre i perimetri saranno più definiti. La frangetta, se c’è, sarà cortissima e non proprio ordinata. Le flipped ends possono caratterizzare maggiormente il taglio, con un grande ritorno. Via libera ad un mix tra passato e presente. Fil rouge il glamour ed il minimalismo.

Un taglio pratico, dalle mille sfaccettature. Pratico perché asciuga in un lampo, poliedrico perché si presta al lavoro come al tempo libero.