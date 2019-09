Bitcoin sarà accettato dai 30 principali rivenditori francesi nel 2020

30 brand commerciali famosi accetteranno i pagamenti Bitcoin in Francia

Febbre da Bitcoin? Anche i retailers francesi del calibro di Decathlon, Foot Locker, Sephora, la Moustache e altri giganti accetteranno i pagamenti in Bitcoin.

Francia: 30 insegne commerciali accetteranno il pagamento

I pagamenti crittografici sembrano aver raggiunto un uso mainstream: all’inizio del 2020, oltre 25.000 punti vendita consentiranno ai loro clienti di effettuare acquisti con questa moneta.

Tra i rivenditori che sosterranno l’iniziativa ci sono il gigante dell’abbigliamento sportivo Decathlon, Foot Locker, il negozio di cosmetici Sephora, la catena di negozi di arredamento Conforama, la società di design Moustache e altri.

La notizia è stata annunciata a Parigi: secondo quanto annunciato il nuovo sistema di pagamenti crittografici verrà lanciato attraverso una partnership tra il fornitore di tecnologia Global POS, l’applicazione EasyWallet e la piattaforma di pagamento crittografico Easy2Play.

Stéphane Djiane, CEO e fondatore di Global POS, ha commentato:

“Questo è un passo importante nell’evoluzione dei metodi di pagamento in Francia. L’obiettivo è consentire ai 25.000 punti vendita di entrare in sicurezza nel mondo dell’Economia 3.0 “.

Inizialmente, i pagamenti verranno effettuati solo con questa soluzione. Ma in un recente futuro potrebbero essere prese in considerazione altre criptovalute e stablecoin.

Come funzionerà il sistema di pagamenti in Bitcoin?

Per concludere l’acquisto, i fondi verranno automaticamente convertiti in euro. La società di servizi finanziari Deskoin e lo scambio Savitar, che stanno attualmente richiedendo gli accreditamenti ai sensi della legge francese PACTE, saranno responsabili di questa conversione di denaro fiat in criptovalute.

L’iniziativa faciliterà l’adozione delle criptovalute, consentirà l’espansione del settore crittogarifico e l’adozione di massa delle valute digitali.

Questa iniziativa ha ricevuto il sostegno dell’Autorità francese di vigilanza e risoluzione prudenziale (ACPR), un’autorità indipendente che opera sotto il controllo della Banca centrale francese.

È il primo caso nella storia mondiale in cui i negozi al dettaglio offriranno la moneta a un vasto pubblico di consumatori.