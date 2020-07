Biscotti e pizzelle di famosissimi marchi ritirati dai supermercati

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota riguardo biscotti e pizzelle a marchio Coop e Lidl. Le informazioni utili.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo importante: 3 alimenti ritirati dal commercio perché pericolosi.

La motivazione del richiamo alimentare? La presenza rilevata di allergeni non dichiarati ed errata dicitura sul packaging.

Non devono essere consumati perché potrebbero compromettere la vostra salute se siete allergici all’allergene presente nei prodotti.

I dettagli per riconoscere i prodotti ritirati dal commercio.

Alimenti ritirati a marchio Lidl e Coop

Se avete già comprato questi prodotti contaminati non consumateli e riportateli al negozio per sostituirli.

I prodotti ritirati dal commercio sono:

pizzelle al gusto di granchio della Lidl

frolla ripiena di crema al cacao della Coop ma con scadenze differenti

Ecco tutti i dettagli per riconoscere immediatamente quali sono.

Pizzelle al gusto di granchio, Lidl

Di seguito tutte le informazioni per riconoscere le pizzelle al gusto di granchio.

Denominazione di vendita : Pizzelle al gusto di granchio

: Pizzelle al gusto di granchio Marchio del prodotto : Strada del gusto

: Strada del gusto Nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale viene commercializzato il prodotto: Lidl S.r.l.

a nome del quale viene commercializzato il prodotto: Lidl S.r.l. Lotto di produzione : 00609 e 00610

: e Marchio identificativo dello stabilimento di produzione : IT P5M8S CE

: IT P5M8S CE Produttore : Antiche Cascine SPA

: Antiche Cascine SPA Sede stabilimento : Via Campoluongo snc- 81017 Raviscanina (CE)

: Via Campoluongo snc- 81017 Raviscanina (CE) Data di scadenza o minimo termine di conservazione : 31712/2021

: 31712/2021 Peso/volume dell’unità di vendita: 180g

Il motivo del richiamo alimentare è la presenza di un allergene non esplicitamente dichiarato: la Senape.

Il prodotto in questione, come sottolineato nella nota del richiamo, non è idoneo al consumo per coloro che sono allergici alla Senape.

I consumatori non devono consumarlo e sono invitati a riportarlo al punto vendita per ricevere il rimborso senza che sia esibito lo scontrino.

Frolla ripiena di crema al cacao, Coop

Questi due prodotti a marchio Coop differiscono per lotto di produzione e scadenza.

Denominazione di vendita : Frolle ripiene di crema al cacao

: Frolle ripiene di crema al cacao Marchio del prodotto : Coop Sc

: Coop Sc Nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale viene commercializzato il prodotto:

a nome del quale viene commercializzato il prodotto: Lotto di produzione : 1070 – 1500 – 1690 e 0690 – 0770 – 0910

: e Marchio identificativo dello stabilimento di produzione : Vicenzi Spa

: Vicenzi Spa Produttore : Vicenzi Spa

: Vicenzi Spa Sede stabilimento : VIA FORTE GAROFOLO, 1 – 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

: VIA FORTE GAROFOLO, 1 – 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) Data di scadenza o minimo termine di conservazione :16/10/20 – 29/11/20 – 17/12/20 e 09/09/20 – 17/09/20 – 30/09/20

:16/10/20 – 29/11/20 – 17/12/20 e 09/09/20 – 17/09/20 – 30/09/20 Peso/volume dell’unità di vendita: 200g

Sull’incarto non è stata stampata correttamente una dicitura importante riguardo la presenza del lattosio: ‘può contenere latte’.

Il prodotto non è adatto al consumo da parte dei soggetti intolleranti al lattosio o allergici alle proteine del latte.

