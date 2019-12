Bimbo scosso dalla madre, “Nessuna attività cerebrale”: accusa di omicidio colposo

Se per un attimo i medici hanno sperato ora per il bimbo scosso dalla madre sembra non esserci più nulla da fare

Per il bimbo scosso dalla madre a Padova non ci sono più speranze, come evidenziano i medici. Ora la decisione sembra essere una sola.

La posizione della madre

Tutto è accaduto durante la notte del 21 dicembre: il neonato ha pianto per due ore e mezza consecutive senza fermarsi. Ad un certo punto una crisi respiratoria e la chiamata al 118 per trasportarlo il prima possibile all’Ospedale.

Per i medici però non ci sono dubbi e dopo un primo sguardo decidono di avvertire i Carabinieri, per un caso che non sembra essere dovuto ad un “semplice” problema di respirazione. Una volta che i militari sono arrivati sul posto la mamma si è autodenunciata:

“ero disperata. non dormiva e l’ho cullato troppo forte”

Uno scuotimento violento che ha portato non poche lesioni al figlio ora in coma. La donna è stata accusata in un primo momento per lesioni gravissime mentre ora le cose potrebbero cambiare e le accuse potrebbero passare a omicidio colposo.

L’avvocato difensore della donna – Leonardo Massaro – ha evindenziato che il piccolo piangeva da oltre due ore e la sua assistita in completa inconscienza lo avrebbe scosso violentemente e dopo appoggiato sul lettino.

Sul corpo del piccolo – come emerso dai medici – sono chiari i segni lasciati dai polpastrelli.

La decisione sul neonato in coma a Padova

Nei scorsi giorni i medici hanno contattato la Commissione per valutare la morte cerebrale che si è presa del tempo, per svolgere alcuni esami importanti.

Giorgio Pierilongo – Direttore Dipartimento Salute presso l’Ospedale di Padova – ha rilasciato alcuni dettagli ad AdnKronos Salute:

“Non presenta più perfusione sanguigna cerebrale. questo ci ha permesso di convocare la commissione che dovrà certificare la morte cerebrale. la situazione è irreversibile”

Nella serata di ieri la conferma: purtroppo il bambino non ha più alcuna attività cerebrale – come si evince anche da TgCom24 – ed entro queste prime ore del mattino dovrebbe esprimersi in merito decidendo se staccare i macchinari che lo stanno tenendo in vita.