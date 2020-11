Questo bimbo oggi è un cantautore amatissimo: l’avete riconosciuto?

Riuscite a riconoscere chi si cela dietro quello sguardo dolcissimo? Oggi quel bambino è un’artista di fama mondiale, i suoi dischi hanno conquistato milioni di persone in tutto il mondo

In questa foto amarcord era solo un bambino, oggi è un uomo, un’artista di fama mondiale e per molti fonte di ispirazione.

Per riuscire a scoprire chi sia, provate ad immaginare dove avete visto quello sguardo, quegli occhi penetranti l’ultima volta. Ancora un indizio? E’ stato ospite fisso alla 70esima edizione del Festival Di Sanremo.

Avete capito di chi si tratta?

Chi è quel dolcissimo ometto in foto?

Si tratta del celebre cantautore di latina, Tiziano Ferro, le cui canzoni sono state e sono ancora oggi delle più belle storie d’amore e degli inesorabili addii.

Un uomo la cui vita non è stata semplice avendo affrontare molteplici ostacoli sul suo cammino, a partire dai disturbi alimentari all’alcolismo sino a giungere al momento del suo coming out.

Dopo aver affrontato i suoi demoni oggi è felice a Los Angeles insieme a suo marito Victor Allen, con cui è unito civilmente dal 13 Luglio 2019.

Tiziano Ferro, dal 6 Novembre il suo Docu-film: ecco dove

A partire dal 6 Novembre 2020, su Amazon Prime è possibile guardare il Docu-film di Tiziano Ferro. Un viaggio introspettivo nel passato del cantante, dalla sua adolescenza difficile ai giorni nostri.

Il docu-film parla della sua incessante lotta con se stesso, tra un corpo in cui non riusciva a riconoscersi e della sua vera ‘essenza’, un processo di cambiamento esteriore e interiore non privo di insidie. Poi il coming out con cui ha svelato al mondo la sua omosessualità.

Il docu-film è stato subito molto apprezzato dai suoi fan, il quale vuole lanciare un messaggio molto importante ovvero che nonostante le avversità e gli ostacoli che la vita ci pone dinanzi, anche quando si crede che sia finita e ‘fuori è buio’, l’importante è rialzarsi sempre.

Usando le parole dello stesso Tiziano Ferro: ‘esiste un lieto fine: non importa come cadi, importa solo come ti rialzi’.