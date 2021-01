Bimbo investito a Milano: è stato trascinato per metri da un furgone rubato

Bimbo investito a Milano: è stato trascinato per metri da un furgone...

Le condizioni di salute del bimbo investito ieri pomeriggio a Milano sono gravi. Emergono dettagli sull’investimento.

Il bambino di 9 anni è stato investito e trascinato per metri a Milano da un furgone risultato poi rubato.

Trascinato per metri

Un bambino di 9 anni è stato investito ieri pomeriggio in zona Corvetto a Milano. Ad investirlo e trascinarlo per circa 11 metri è stato un furgone.

Il piccolo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni di salute, al momento, risultano gravi ma non rischia la vita. La sua prognosi supera i 40 giorni. Oltre alla frattura del femore, il piccolo avrebbe riportato altri traumi.

Nel frattempo, emergono dei dettagli sull’investimento. Il bambino stava attraversando la strada insieme a sua mamma nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio 2021, in piazzale Gabriele Rosa, zona Corvetto. I due erano sulle strisce pedonali. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale, unitamente ad un’auto medica.

I dettagli dell’investimento

Il furgone avrebbe trascinato il corpo del bimbo investito a Milano per diversi metri, circa 11. Sulle prime, il conducente è scappato via, senza prestare soccorso. Si tratta di un giovane di 20 anni brasiliano, regolarmente residente in Italia. Sul posto aveva lasciato alcuni documenti e, secondo alcune fonti, anche un passeggero.

Dopo, egli ha deciso di tornare sul posto. Lì è stato fermato dagli agenti accorsi a prestare soccorso. Proprio con loro, l’uomo ha avuto una colluttazione, rimanendo lievemente ferito, insieme ad un agente. Resosi conto della situazione e di ciò che aveva commesso ha deciso di darsi nuovamente alla fuga. Poi, però, è stato preso.

Il ragazzo 20enne brasiliano dovrà rispondere di diversi reati: omissione di soccorso, fuga, resistenza agli ufficiali, furto e guida senza patente. Il furgone, infatti, a seguito delle indagini, è risultato rubato e l’uomo non in possesso di un documento di guida valido.