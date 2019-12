Bimba precipita dalla finestra a Genova: “Era da sola”

Genova, oggi pomeriggio: una bimba precipita dalla finestra e muore sul colpo. Si ipotizza sia stata lasciata da sola dalla madre.

Una bimba precipita dalla finestra a Genova, ha tre anni ed è originaria del Bangladesh. Il fatto di cronaca accaduto oggi pomeriggio attorno alle 16:30.

Bimba precipita dalla finestra: era sola in casa

È morta sul colpo la bimba precipitata dalla finestra oggi pomeriggio, 4 dicembre, a Genova. Aveva solo tre anni ed era stata lasciata sola in casa dalla madre. La famiglia, originaria del Bangladesh, abitava al quinto piano di un palazzo situato in vico San Marcellino, nelle immediate vicinanze di piazza Fossatello, il pieno centro storico della città. Era da sola perché aveva la febbre e la madre doveva andare a prendere il fratellino. Gli inquirenti hanno provveduto tempestivamente a transennare l’area per fare le dovute indagini.

I soccorsi non sono serviti a niente

I paramedici hanno tentato la rianimazione non appena sono accorsi sul posto. Purtroppo, la bambina precipitata versava già in condizioni molto gravi. La polizia sta tentando di ricostruire tutti i tasselli. Da una prima ricostruzione, alcuni parenti avrebbero dichiarato che la bambina si sarebbe sporta da una finestra e avrebbe perso l’equilibrio.

Una precauzione, quella della madre, che non voleva farle prendere freddo nel tragitto che avrebbe dovuto percorrere per andare a prendere il fratellino. Al suo ritorno, la madre ha trovato la bimba sul selciato mentre i medici tentavano la rianimazione. Pochi minuti dopo la bimba ha esalato l’ultimo respiro.