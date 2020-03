Emergenza Coronavirus, Bill Gates: “La crisi durerà molto meno del previsto”

Bill Gates sulla crisi coronavirus: “Ecco quanto durerà”

“La crisi durerà meno di quanto pensiate”,

ecco la previsione di Bill Gates a proposito dell’emergenza coronavirus.

Dopo aver dato formalmente le dimissioni dal CdA di Microsoft e alla Berkshire Hathaway, Bill Gates ha partecipato a una sessione di “Ask Me Anything” sul social Reddit.

In piena emergenza coronavirus e crisi sanitaria, Bill Gates ha sottolineato che tutto il mondo

“non era pronto per fronteggiare un’epidemia”.

Si tratta di un’osservazione che sembra essere stata rivelata corretta.

Bill Gates ha sottolineato si deve investire molto di più per aumentare i test e la produzione di vaccini e medicinali.

Bill Gates nel suo recente intervento in una sessione di Reddit Ask Me Anything (AMA) del 18 marzo, in risposta alla domanda su come prepararsi per la prossima pandemia, ha ribadito la necessità di investire in sanità e medicina.

Gli Stati Uniti, come la maggior parte dei paesi dell’Eurozona, hanno fatto il contrario e hanno tagliato i finanziamenti ai sistemi sanitari nazionali.

Al quesito relativo alla durata della crisi cagionata dalla pandemia coronavirus, Bill Gates ha risposto:

“Presto fuori dalla crisi. I paesi devono essere in grado di lavorare insieme. Abbiamo creato CEPI = Coalition for Epidemic Preparedness Innovation che avviato degli studi sui vaccini ma che deve essere finanziato a un livello superiore per avere la capacità di produzione in standby per il mondo”.

Emergenza Coronavirus: sono necessari investimenti in sanità

Bill Gates ha affermato che gli investimenti nell’assistenza sanitaria e nella ricerca sono fondamentali per fermare i focolai.

Gates ha affermato che i virus rappresentano il

“maggior rischio di catastrofe globale”

rispetto ad altre minacce per l’umanità.

“Abbiamo investito moltissimo in armi nucleari, ma abbiamo investito pochissimo per fermare le epidemie. Non siamo pronti”,

sottolinea Bill Gates.

Inoltre, la moderna tecnologia come i telefoni cellulari, che ha consentito la comunicazione di massa, dovrebbe in teoria aiutare a costruire sistemi di risposta migliori per affrontare gli scoppi.

Il Pianeta ha necessità di forti sistemi sanitari per identificare i focolai e per prevenire i contagi.