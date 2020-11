Che cannonate fuori dalla casa di Cinecittà. Cannonate sganciate da Stefano Bettarini contro il reality show Grande Fratello Vip. Quello dell’ex calciatore toscano, squalificato per blasfemia, è stato un intervento durissimo, quasi disonorevole nei confronti del conduttore Alfonso Signorini.

Già, perché l’ex coinquilino del GF Vip 5, tra i vari rimproveri, punta il dito contro la scelta degli autori della trasmissione. Alfonso Signorini è stato costretto a squalificarlo a causa di un’esclamazione fortemente blasfema.

Dal momento che l’espulsione per blasfemia è espressamente indicata nel regolamento del reality show, all’inizio Stefano Bettarini ha accettato con rassegnazione la squalifica. Tuttavia, a distanza di alcuni giorni, ha acceso una polemica social-mediatica.

Fuori dalla casa più spiata d’Italia, il quarantottenne toscano è partito all’attacco con un vero e proprio affondo che lascia il segno:

“Trovo sproporzionata la sanzione e mi sento preso in giro. La pedina di un gioco al rialzo… dello share. Non ho bestemmiato, non l’ho fatto e non lo farei mai”