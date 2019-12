Quanto guadagna Beppe Grillo? Una domanda che si fanno in tantissimi utenti: proviamo a rispondere!

Quanto guadagna Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle e comico genovese non è mai stato un parlamentare, ma ha uno stipendio davvero da capogiro.

Nel 2015 il fondatore del Movimento 5 Stelle aveva dichiarato un reddito di 355.000 euro e nel 2017 ha dichiarato redditi pari a 420.807 euro.

Lo stesso comico genovese ha dichiarato:

“Il mio reddito deriva dal mio lavoro da privato cittadino. Sono l’unico che con la politica ci ha rimesso”.

Si pensi che la ‘Beppegrillo Srl’, la società del comico genovese, fondata due anni fa ed attiva nel settore dei portali web e nella gestione del blog del comico genovese, nel bilancio dell’anno 2018 ha riportato un risultato positivo di 73mila 238 euro.

In dettaglio – come riportato da alcuni media come anche Money, dal conto economico della SRL di Beppe Grillo, i ricavi delle vendite ammontano a 230.000 euro, il risultato operativo è di 102mila 384 euro e i costi esterni operativi sono pari a 127mila 616 euro.

A fronte di un patrimonio netto di 73mila 248 euro, i debiti della SRL di Beppe Grillo sono stati pari a 45mila 828 euro, di cui 2.276 verso i fornitori e 43mila 552 euro di carattere tributario.

Biografia

Nato a Genova nel 1948 è un comico, blogger e politico.

Dopo il diploma di ragioneria si iscrive alla facoltà di Economia e Commercio senza mai laurearsi.

Lanciato nel mondo della televisione nel 1977, raggiunge in pochi anni una grande popolarità e partecipa come protagonista in alcuni film commedia.

Nel 2005 ha aperto il blog beppegrillo.it, uno dei siti più frequentati e cliccati dagli utenti.

Le iniziative di Grillo hanno sempre avuto un grande impatto mediatico e ciò gli ha permesso di costruire nel tempo una Community sempre più solida e numerosa.

Grazie alla partnership con l’imprenditore Gianroberto Casaleggio, Beppe Grillo ha dato vita a un movimento politico, il Movimento 5 Stelle assumendone il ruolo di Leader e capo politico.