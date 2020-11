Beppe Fiorello, il dettaglio che nessuno conosce sulla moglie Eleonora Pratelli

Eleonora Pratelli è la moglie di Beppe Fiorello, noto attore italiano e fratello di Fiorello. Sapete che lavoro fa? Non ci crederete!

Beppe Fiorello è sposato, da 20 anni, con Eleonora Pratelli. Mora, bellezza mediterranea, dalla loro unione sono nati due figli, Anita e Nicola.

La donna, da diversi anni, lavora nel mondo dello show business e, forse, nessuno sa bene delle attività di cui si occupa.

Curiosi di saperlo? Allora continuate a leggere questo articolo per scoprire cosa fa nella vita la consorte del popolare attore.

Beppe Fiorello, che lavoro fa la moglie?

Sposata da 20 anni con Beppe Fiorello, Eleonora Pratelli svolge la sua professione alla CEO di Suite 19, agenzia molto nota nel settore nel campo del celebrieties endorsement.

Prima di arrivare a lavorare in questa prestigiosa agenzia, Eleonora si è fatta le ossa, svolgendo anni di dura gavetta, al fine di apprendere tutte le competenze necessarie per svolgere – al meglio – il suo lavoro.ù

È dal lontano 1997, infatti, che la donna inizia a prendersi cura di tantissimi volti noti del piccolo schermo, fino all’apertura di una personale boutique agency.

Eleonora, l’amore con Beppe

Beppe Fiorello ed Eleonora Pratelli stanno insieme da due decenni e, nel corso del tempo, sono diventati genitori di due splendidi figli: Anita e Nicola.

L’attore, al momento, è protagonista de Gli orologi del diavolo, fiction Rai, che porta in TV la storia vera di Domenico Franciosi, colui che riuscì, prima di tutti, ad infiltrarsi nel gruppo dei narcos.

Mai un ruolo scontato per il fratello di Fiorello che, come sempre, riesce a infondere profondità nei personaggi che interpreta, cucendoseli addosso, in maniera veritiera e toccante.

D’altronde, è uno degli attori italiani più amati dal pubblico, in quanto le sue interpretazioni sono sempre così incredibili e sentite, che conquista ogni volta i telespettatori.