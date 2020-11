Benedetta Rossi, anche i Vip piangono per lei: ecco cos’è successo alla chef

Un post che non poteva passare inosservato quello di Benedetta Rossi. La chef ha commosso tutti i vip che la sconoscono direttamente o indirettamente.

La food blogger è bravissima ai fornelli ma anche sui social. Con i suoi post sa divertire ma anche emozionare tantissimo. La Rossi, infatti, ha scritto delle parole, corredate da un’immagine strappalacrime, che hanno commosso tutti i suoi followers.

Benedetta Rossi torna protagonista del web con post che ha sciolto anche i più duri. Ecco cosa ha combinato la chef.

Benedetta Rossi commuove tutti

Non è difficile capire, dando uno sguardo ai suoi post, perché Benedetta Rossi è così seguita sui social. La food blogger mette sempre al primo posto la sua passione, quella che l’ha resa celebre agli occhi dei più: la cucina. Splendidi piatti, pubblicati a tutte le ore, stuzzicano anche gli utenti più critici.

Ma oltre ai bei manicaretti che la chef riserva ai suoi followers, c’è anche tanta simpatia che traspare dalle stories con il marito soprattutto. Ma poche ore fa, la food blogger ha strappato il cuore a tutti con un post su IG che avrebbe fatto piangere chiunque.

La foto postata ha fatto venire il magone a tutti anche ai colleghi VIP che seguono tutti i suoi aggiornamenti.

Il post è chiaramente dedicato al cane che purtroppo non ha più.

Un messaggio per Nuvola

Anche se la sua Nuvola ormai non c’è più, Benedetta non può dimenticarla. La cagnolina, infatti, nella vignetta ben disegnata risponde ad una toccante domanda:

“Nuvola .. cosa guardi?”. La risposta è un pugno nello stomaco: “Il posto in cui continuerò ad amarvi”. I like ovviamente non hanno tardato ad arrivare e nemmeno i commenti che a pioggia hanno invaso il profilo della food blogger.

Sono spiccati agli occhi dei fan i commenti dei personaggi noti del mondo dello spettacolo che hanno lasciato un cuore rosso. La Rossi è un’amante degli animali e non potrebbe mai vivere senza un amico a 4 zampe.

E’ per questo che dopo il dolore per la morte della sua Nuvola non si è abbattuta e ha fatto il modo che il suo amore finisse per rendere felice un altro cane, il suo attuale Cloud. Nuvola però avrà sempre un posto speciale nel cuore di Benedetta e Marco.