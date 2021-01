Belén Rodríguez tutta bagnata: sotto la doccia è da bollino rosso

La showgirl argentina ha postato uno scatto che la mostra senza veli mentre fa una doccia rilassante. La foto è da censura.

Belén Rodríguez continua a stupire il pubblico social che la segue da anni e questa volta lo fa con uno scatto a dir poco bollente.

La foto postata da Belén è diventata virale e sta facendo il giro del web. Il pubblico è allibito e non si aspettava che la showgirl potesse spingersi oltre in questo modo.

La foto sta facendo il giro del web e ha fatto il pieno di like su Instagram, superando i 100 mila cuoricini!

Belén Rodríguez senza freni su Instagram

Per Belén Rodríguez questo è un periodo davvero positivo. La showgirl si sta godendo le vacanze natalizie in compagnia del figlio Santiago e della sua nuova fiamma, Antonio Spinalbese.

Anche la carriera della showgirl va a gonfie vele! La donna ha appena concluso la conduzione dell’ultima edizione di Tu sì que vales, che si è confermata una grande successo!

La showgirl non ha davvero niente da perdere e per questo osa con scatti che le rendono giustizia.

Belén Rodríguez ha postato una foto, in particolare, che l’ha rimessa al centro dell’attenzione dei media.

La foto della showgirl manda in tilt il web

Belén Rodríguez nelle ultime ore ha postato una foto che sta facendo il giro del web.

Si tratta di uno scatto davvero incredibile, che la ritrae completamente nuda, sotto la doccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La showgirl si concede una doccia rilassante e si fa immortalare con le gocce sul décolleté e i capelli bagnati.

La foto è super sensuale e manda letteralmente in tilt i fan, che non possono fare altro che complimentarsi con Belén Rodríguez per la sua immensa bellezza.