Toglie l’intimo al buio e non riesce a coprirsi, Belen Rodriguez lo scatto da censura blocca la rete

Belen Rodriguez completamente senza veli sui social, il web si infiamma: “Come sarebbe bello trascorrere la quarantena con te”

Una delle showgirl straniere più amate e apprezzate nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Belen Rodriguez. La conduttrice argentina è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di incantare i suoi followers. La moglie di Stefano De Martino ha, infatti, condiviso su Instagram uno scatto decisamente bollente in cui si mostra completamente nuda.

Belen Rodriguez, consigli per mantenersi in forma

Nel corso di questi anni, Belen Rodriguez ha dimostrato di aver grande talento. Nella vita è una showgirl, influencer, conduttrice, ballerina, cantante e una super mamma. E’ inoltre una delle donne più desiderate del Bel Paese e spesso fa parlare di sè. In questi giorni, la moglie di Stefano De Martino ha deciso di utilizzare i social per dare preziosi consigli per mantenersi in forma durante la quarantena, dovuta dall’emergenza sanitaria del Coronavirus. Ma non è finita qui, la showgirl argentina condivide i suoi segreti di make-up e ai fornelli.

Oltre a condividere consigli e ricette con i suoi seguaci, la conduttrice ha postato un nuovo scatto che ha mandato in delirio il popolo del web.

La showgirl argentina senza veli

La sua bellezza e la sua eleganza trapelano dai numerosi scatti condivisi su Instagram. Questa volta ad infiammare il web è uno degli ultimi scatti in cui Belen Rodriguez si mostra come mamma l’ha fatta.

Il gioco, vedo non vedo, lascia poco spazio all’immaginazione: la showgirl argentina è alle spalle ed è completamente nuda. L’attenzione dei suoi seguaci è stata catturata soprattutto dal suo sedere scultoreo. Ecco il post che ha letteralmente infiammato i social: