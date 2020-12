Problemi per Belen Rodriguez: necessario l’intervento dei Carabinieri

Una notte che sicuramente Belen Rodriguez ricorderà a lungo. L’intervento dei carabinieri è stato necessario.

Belen Rodriguez senza freni nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi, che la ritraggono mentre chiede aiuto ai Carabinieri.

La showgirl si trovava in centro con il fidanzato, l’hair stylist Antonio Spinalbese, quando ha dovuto interrompere l’uscita.

Belen è stata costretta a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, quando si è accorta di una cosa che l’ha turbata molto.

Belen Rodriguez e il rapporto controverso con i paparazzi

La carismatica showgirl Belen Rodriguez è nota in Italia da parecchi anni e ha instaurato sin da subito un rapporto piuttosto travagliato con i paparazzi.

La donna, infatti, è stata spesso pedinata e ha visto violata più volte la sua privacy in quanto moglie, madre e personaggio dello spettacolo.

Noti sono i suoi flirt con Borriello, Corona, De Martino, Iannone e il più recente con Antonio Spinalbese, che per qualche tempo voleva mantenere segreto.

La showgirl, anche questa volta, non ci è riuscita ed è dovuta uscire allo scoperto a causa di alcune talpe.

Nonostante la sua relazione sia pubblica, Belen ha chiesto di essere lasciata in pace e tranquillità.

Chiesto l’intervento dei Carabinieri in pieno centro

La serenità di Belen, però, non è stata affatto rispettata da alcuni paparazzi, che nei giorni scorsi l’hanno seguita e le hanno scattato alcune foto.

La showgirl si trovava in compagnia di Antonio Spinalbese: i due stavano bevendo tranquillamente un caffè in un bar, quando Belen si è accorta della presenza dei paparazzi.

I fotografi si sono mostrati riluttanti all’invito di Belen di andarsene e così la showgirl ha raggiunto di tutta fretta dei Carabinieri in servizio in zona, per chiedere il loro intervento.

Le autorità hanno aiutato Belen e avrebbero risolto la questione stilando un verbale.