Belén Rodríguez incinta: la reazione inaspettata di Stefano De Martino

Si fanno sempre più insistenti i rumors sulla seconda gravidanza della showgirl argentina. Dopo la foto del pancino arriva la reazione di Stefano De Martino.

In queste ultime settimane la celebre conduttrice di Tu Si Que Vales è ritornata sotto i riflettori a seguito del gossip sulla sua seconda gravidanza lanciato dalla celebre Speaker Radiofonica Anna Pettinelli.

A confermare la lieta notizia, anche il Settimanale Gente, il quale all’interno di uno dei suoi ultimi numeri ha rivelato che secondo fonti vicinissime alla coppia, degli amici, Belèn Rodriguez sarebbe al quarto mese di gravidanza.

La notizia di cui i fan attendono con gioia l’ufficialità, pare non sia stata presa di buon grado dall’ex marito della showgirl argentina.

Qual’è stata la prima reazione di Stefano De Martino? Scopriamo tutti i dettagli.

Belen Rodriguez mostra il pancino

Da quanto si evince dalle stories dell’amatissima showgirl latina, la Love Story con il celebre hair Stylist Antonino Spinalbese starebbe andando a gonfie vele.

Anche se per molti utenti, quello di un figlio a pochi mesi dall’inizio della relazione rappresenta un passo al quanto prematuro, i follower si sono mostrati felicissimi all’idea che la showgirl stia per donare, finalmente, al piccolo Santiago una sorellina o un fratellino.

Ad ulteriore riprova dello stato di gravidanza della conduttrice, un recentissimo scatto pubblicato su Instagram, dove fasciata di un abito lungo di tulle trasparente, mostra le sue forme sinuose senza intimo.

Gli occhi attenti degli utenti, hanno notato un pancino ben pronunciato, tale da far credere che i rumors siano reali. Ma qual’è stata la reazione di Stefano De Martino in proposito?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La reazione di Stefano De Martino

Secondo quanto rivelato da fonti molto vicine al conduttore di Stasera Tutto è possibile, pare che la reazione di De Martino non sia stata delle migliori.

Se sui social primeggia il silenzio sulla questione, chi gli è accanto rivela che sarebbero due i motivi che abbiano destabilizzato l’amato presentatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

In primis, come affermato da molti utenti, anche dal suo punto di vista sarebbe stato un passo affrettato, in secondo luogo, un’evento del genere starebbe a significare perdere Bèlen Rodrìguez per sempre.

Nel frattempo si attendono notizie ufficiali dall’amata coppia in merito.