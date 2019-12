Belen Rodriguez incinta, pancino in mostra sui social’ i fan provano ad...

Belen Rodriguez ‘secondo bebè in arrivo’. La showgirl argentina ‘impachettata’ per le feste, il regalo speciale per questo Natale 2019

Dopo gli insistenti rumors sul ‘matrimonio bis’ tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, smentiti poi dal celebre conduttore di ‘Stasera Tutto è possibile’ durante la sua ultima intervista a Verissimo, la showgirl argentina ha emozionato i fan con la sua ultima foto sui social.

La conduttrice di Tu Si Que Vales starebbe per annunciare la sua seconda gravidanza a pochi giorni dal Natale. La coppia artistica più amata dal pubblico sta per donare al loro piccolo Santiago un fratellino o una sorellina? Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Belen Rodriguez incinta?

Sono ormai diversi mesi che i rumors sulla presunta seconda gravidanza della showgirl argentina si rincorrono insistenti sul web.

Che sia vero questa volta? Poche ore fa Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto molto particolare sul suo profilo di Instagram dove si mostra fasciata di un lungo strascico di tulle rosso.

Oltre che sensuale, la forma del tulle di profilo, sembra avere la forma rotonda di un pancione in gravidanza, poi la didascalia che parla dei Regali per il Natale 2019.

Che stia per arrivare in dono un secondo bebè proprio in concomitanza delle feste natalizie. Questa la domanda che si sono posti migliaia di utenti che hanno commentato (l’articolo continua dopo la foto):

Lo scatto social fa sognare i fan

Non ci sono conferme o smentite al momento rispetto al secondo bebè in arrivo.

Lo scatto della showgirl intanto è stato preso d’assalto dai fan, conquistando migliaia di like e commenti, che ne apprezzano non solo l’ineguagliabile bellezza, ma chiedono dato il ‘pancino’ in mostra se sia questo un messaggio nascosto che indichi la seconda gravidanza in arrivo.

Ecco la foto che ha fatto sognare i fan sui social: