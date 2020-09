Belen Rodriguez, ennesimo sfregio di Soleil Sorge: il flirt che non ti aspetti

Soleil Sorge ha un debole per gli ex fidanzati di Belen Rodriguez? Dopo i rumors che la vedevano al fianco di Andrea Iannone, sembra che adesso faccia coppia con un altro ex della showgirl.

Se qualcuno si fosse chiesto il motivo dietro il sorriso rilassato e spontaneo di Soleil Sorge, ora avrà la sua risposta: l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2019 sembra nuovamente infatuata. Come riportano diversi siti di gossip, Soleil starebbe frequentando un altro ex di Belen Rodriguez.

Soleil Sorge, un nuovo impensabile flirt si profila all’orizzonte

C’è grande fermento nella vita di Soleil. Qualcosa di importante bollirebbe in pentola. Dopo la fine della relazione con Jeremias Rodriguez e la chiacchierata tresca con Andrea Iannone, la ventiquattrenne abruzzese avrebbe un nuovo boyfriend.

I rumors sulla sua turbolenta vita amorosa non si fermano. Stando alle ultime indiscrezioni, i fotografi del settimanale Chi avrebbero pizzicato Soleil Sorge in compagnia di un affascinante uomo che, tanto per mantenere la tradizione, è un ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Soleil Sorge frequenta un altro ex di Belen? Lo scoop del settimanale Chi

Andrea Iannone? Macché, capitolo archiviato. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi sarebbe alle prese con Gianmaria Antinolfi, giovane imprenditore napoletano, noto ai più per la sua breve love story con la showgirl argentina.

Sembra che tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ci sia del tenero. Sebbene tale gossip non abbia ancora trovato conferme da parte dei diretti interessati, si vocifera si tratti di un rapporto indefinito, ma che ha tutti i presupposti di un flirt.

Sempre secondo le indiscrezioni, i due starebbero procedendo con molta cautela. Come reagirà Belen Rodriguez all’ennesima provocazione di Soleil? A giudicare dagli ultimi risvolti nella sua vita sentimentale, pare che l’esuberante ventiquattrenne non abbia intenzione alcuna di prendere le distanze dell’universo Rodriguez.