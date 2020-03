‘All’inizio copiavo Emma per conquistare Stefano’ Belen Rodriguez confessa l’incredibile retroscena

Belen Rodriguez si è concessa ad una lunga intervista a Chi. La Showgirl argentina fa una confessione inedita ai lettori: cosa accadde all’inizio della sua storia con Stefano De Martino

Belen Rodriguez è stata recentemente protagonista della nuova rubrica della rivista di Alfonso Signorini, ‘Chi resta a casa’, che coinvolge ogni settimana un volto noto dello spettacolo.

Il nuovo numero della rubrica, ha coinvolto la celebre showgirl argentina, che nelle ultime settimane è tra l’altro attivissima sui social insieme a Stefano De Martino e il loro piccolo Santiago, documentando la loro quarantena e lanciando iniziative della natura più svariata per intrattenere il pubblico.

Nell’arco della sua recentissima intervista alla nuova rubrica del magazine, la conduttrice di Tu Si Que Vales, si è lasciata andare ad alcuni particolari inediti relativi agli inizi della sua storia col ballerino di amici. Scopriamo di più.

Belen Rodriguez: cosa è accaduto all’inizio della sua storia con Stefano

Nel corso della sua lunga intervista al settimanale di Alfonso Signorini la showgirl argentina ha raccontato della sua quarantena, trasferendo poi l’attenzione su alcuni particolari dettagli inerenti alla sua storia con Stefano De Martino, in particolare gli esordi.

Belen Rodriguez confessa in merito di aver manifestato, almeno in una prima fase, delle insicurezze, quasi sentendosi per certi versi un gradino sotto l’ex fidanzata del ballerino, Emma Marrone.

‘Fortissima’ nel canto, un modello da emulare ad ogni costo per colmare i propri punti deboli:

‘Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo quella là è forte’

poi ha aggiunto:

‘io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex’

ha rivelato ai lettori di Chi.

Le ‘corna’ di Stefano de Martino: la verità della showgirl argentina

Belen Rodriguez prosegue nella sua lunga chiacchierata con il giornalista del Settimanale Chi, rivelando altresì che ‘Stefano è uno tosto’ e non mai stato semplice tenergli testa in tutti questi anni.

Un suo modo di essere che, stando alle sue parole, avrebbe generato in lei numerosi dubbi, paure, insicurezze che non sono state semplici da stemperare. Poi sui presunti tradimenti del ballerino di Amici, la Rodriguez chiosa:

‘Mi fa le corna? Qualcuno ha appena scritto che quando è a Napoli lui si diverte molto. L’importante è che non lo scopro’

conclude la showgirl.