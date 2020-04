Santiago in quarantena, la commovente decisione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Anche Belen Rodriguez come molti vip subisce la pressione della quarantena. Il piccolo Santiago in quarantena ha dovuto sacrificare il suo compleanno

La bellissima Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate e seguite di sempre sopratutto sui social. In questi giorni cosi difficili infatti la showgirl sta tenendo compagnia i suoi fans su Instagram con video e foto della sua quotidianietà.

Belen Rodriguez, compleanno in quarantena

Nonostante sia un periodo molto difficile per la showgirl e la famiglia, Belen cerca sempre di far divertire il figlio Santiago in qualche modo. Come in molti sanno infatti in questi giorni il figlio di Belen e Stefano ha compiuto gli anni. La bellissima showgirl infatti proprio su Instagram ha cercato di raccontare ai suoi fans la piccola festa di compleanno per il settimo compleanno del figlio Santiago.

La bellissima famiglia De Martino infatti, ha trascorse un po di ore insieme per festeggiare il compleanno del loro piccolo bambino.

Santiago compleanno in famiglia

La bella Belen infatti ha voluto condividere insieme ai suoi fans il momento di felicità insieme alla sua famiglia. La donna infatti nonostante il periodo di emergenza ha deciso di organizzare comunque una festa per il piccolo Santiago per il suo compleanno.

La showgirl infatti ha postato molte delle foto del compleanno del piccolo Santiago , tra cui anche quella di una bellissima torta a vaniglia e cioccolato con sopra una candela spenta insieme ai suoi compagni di classe in video chiamata. Insomma una giornata insolita ma pur sempre divertente e ricca d’allegria.