Beautiful, trame al 6 marzo: Thomas vuole far ingelosire Hope

Tutte le anticipazioni sulle nuove puntate della soap in onda in day time tutti i pomeriggi su Canale 5 fino al 6 marzo 2021!

Proseguono le puntate di Beautiful con molti colpi di scena, scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi attesi episodi.

Assisteremo ad una sfida tra Steffy ed Hope e ad architettare tutto sarà Thomas Forrester: cosa ha in mente il giovane stilista?

Se siete curiosi di sapere in anticipo cosa accadrà nelle puntate di Beautiful in onda fino al 6 marzo proseguite nella lettura dello SPOILER!

Beautiful, trame al 6 marzo 2021: Hope e Steffy una contro l’altra

Nuovissimi episodi di Beautiful attendono gli appassionati della soap che da più di un ventennio fa sognare generazioni di telespettatori.

Come sempre i colpi di scena si susseguiranno molto serrati anche nelle prossime puntate. Protagonisti della settimana saranno le sorellastre Hope Logan e Steffy Forrester, da sempre amiche/nemiche.

Questa volta però il motivo della rivalità tra le due non sarà Liam Spencer ma una sfida lavorativa. A dare lo spunto sarà Ridge che comunicherà ad Hope la disponibilità di fondi da parte della Forrester Creation solo per una collezione di moda.

A questo punto interverrà Thomas che consiglierà il padre di indire una sorta di sfida tra la Logan e la Forrester: nei suoi piani ciò contribuirebbe ad avvicinarlo ad Hope.

Anticipazioni di marzo: Thomas usa Zoe per far ingelosire Hope

La figlia di Brooke nel frattempo comunicherà al suo ex che non vuole più avere nulla a che fare con lui. Nonostante il piccolo Douglas le chieda di riammettere il padre alla Forrester, Hope continuerà a dirsi sicura di voler trovare un sostituto per lo stilista.

Thomas a questo punto deciderà di cambiare piano per riconquistare la bella Hope ed il piccolo Douglas. Il figlio di Ridge metterà in piedi infatti un piano per far ingelosire la sua ex, fingendo di voler corteggiare Zoe.

I due saranno sorpresi nell’appartamento dello stilista da Steffy e Liam che non credono alle sue buone intenzioni.

Thomas nasconde qualcosa? La Logan potrebbe cadere nella trappola dello stilista ed ingelosirsi?

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap Beautiful non resta che sintonizzarsi tutti i pomeriggi dalle 13.45 su Canale 5 o rivedere le puntate su Mediaset Play.