Beautiful, spoiler settimanale dal 7 al 13 marzo: Thomas viene scoperto?

Anticipazioni delle puntate in onda dal 7 al 13 marzo 2021 in day time su Canale 5 per tutti gli appassionati della soap!

Ridge e Brooke avranno ancora degli scontri a causa delle diverse opinioni su Thomas. Nel frattempo lo stilista tenterà ancora di avvicinarsi ad Hope ma i suoi piani potrebbero essere scoperti.

Beautiful, trame dal 7 al 13 marzo: Hope e Thomas pericolosamente di nuovo vicini

La soap Beautiful appassiona milioni di telespettatori che continuano a seguire le vicende delle famiglie Forrester e Spencer puntata dopo puntata.

Negli episodi che andranno in onda dal 7 al 13 marzo su Canale 5 a partire dalle 13.45 ogni pomeriggio assisteremo a nuovi colpi di scena nelle vicende che appassionano i fan.

Lo stilista figlio di Ridge si insinuerà nuovamente nella vita di Hope, nonostante Brooke tenti di dissuadere la figlia dal riassumerlo alla “Hope for the Future”.

La giovane Logan però, dopo aver cercato invano un valido sostituto di Thomas, cederà a riaccoglierlo come collaboratore. Per farlo otterrà il consenso anche di Liam che però non si dimostrerà per nulla sereno per questa scelta: il suo timore è che lo stilista sia ancora un pericolo per la moglie Hope ed i suoi figli.

Nessuno più pare credere al cambiamento di Thomas e Brooke avrà un ennesimo scontro con l’ex marito Ridge per questo: la Logan pensa che il ragazzo abbia seriamente bisogno di cure specialistiche e che continui a voler arrivare ad Hope. La bionda mamma di Hope sarà delusa dalla richiesta di Ridge di perdonare Thomas.

Spoiler prossima settimana: Zoe collabora con Liam per smascherare Thomas

Solamente la sorella di Thomas, Steffy, crede ancora alle buone intenzioni dello stilista: ciò le permette di star serena. Liam Spencer invece tenterà di dimostrare che Forrester ha ancora intenzioni nascoste e per farlo cercherà l’aiuto della bella Zoe.

Thomas infatti ha deciso di far credere a tutti di essere ormai cambiato, e si farà scoprire mentre bacia Zoe proprio davanti ad Hope.

Liam quindi farà riassumere Zoe alla Forrester Creation in modo che possa avvicinarsi a Thomas e capire cosa ha in mente il ragazzo.

La sfida sulle collezioni di moda tra Steffy e Hope sarà sempre più serrata e costringerà Hope a riavvicinarsi a Thomas: lo stilista riuscirà ad ottenere ciò che vuole?

Non perdetevi le nostre prossime anticipazioni sulle puntate in arrivo di Beautiful!