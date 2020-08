Ricordate Darla di Beautiful? La grave malattia degenerativa l’ha cambiata molto

Beautiful, che fine ha fatto Darla di Beautiful? Oggi l’attrice si è ritirata dalle scene ed è gravemente malata

Nel 2015, la spumeggiante segretaria i Sally Spectra, Darla Einstein, interpretata dal Schae Harrison, lascia Beautiful per dedicarsi a nuovi impegni televisivi.

Poco più tardi l’attrice ha scoperto di essere gravemente malata: ecco come sta oggi.

Beautiful, Shae Harrison gravemente malata

Uno dei personaggi di maggior spicco della serie televisiva americana è, senza alcun dubbio, Darla Einstein interpretata dall’attrice Shae Harrison. Nel corso degli anni, la bionda segretaria di Sally Spectra si è fatta amare per il suo carattere: oltre ad essere estremamente sensuale, era simpatica e frizzante.

Dopo il matrimonio con con Thorne, il minore dei Forrester, dopo diverse vicissitudini dalla donna Forrester, muore tragicamente a causa di un incidente.

Dopo l’uscita di scena, avvenuta nel 2015, l’attrice ha scelto di dedicarsi ad altri ruoli.

Per anni, i fan dell’attrice si sono domandati che fine avesse fatto colei che per anni ha interpretato Darla nella soap opera “Beautiful”. La donna ha scelto di vivere la sua vita lontana dai riflettori in quanto è gravemente malata.

La storia dell’attrice

Dopo aver abbandonato la soap americana, è iniziato un vero e proprio calvario per Shae Harrison. L’attrice, infatti, ha scoperto di avere una malattia degenerativa: la fibromialgia cronica. Questo le ha impedito di vestire i panni di poliziotta nel telefilm ‘Caste’.

Questo disturbo la costringe spesso in sedia a rotella. Una situazione difficile che affronta quotidianamente grazie a suo marito, Mick Cain – ex CJ in“Beautiful”,la figlia Haven e l’amica Cathy Tomas. La sua cara amica ha anche organizzato una raccolta fondi per l’attrice con lo scopo di aiutarla nella lotta contro la sua malattia. A causa delle cure costose l’attrice è rimasta al verde.