Beautiful, trame dal 2 all’8 maggio 2021: Thomas fa soffrire Douglas

Scopriamo tutte le anticipazioni sulle puntate della soap in onda la prossima settimana su Canale 5 alle 13.40 in prima tv assoluta!

Brooke è sempre più preoccupata per la presenza di Thomas nella vita di Hope mentre lo stilista è intenzionato ad usare il piccolo Douglas per riavere la giovane Logan.

Ecco tutti gli imperdibili spoiler delle puntate in onda da domenica 2 a sabato 8 maggio 2021 della soap Beautiful!

Beautiful, anticipazioni: Wyatt prende una decisione su Sally e la comunica a Flo

Sally ha scoperto tramite delle analisi che è affetta da una grave malattia e che le resta solamente un mese di vita. La ragazza ormai è disperata ma Katie cerca di tirarle su il morale.

Anche Wyatt, messo al corrente della situazione deciderà di stare accanto alla sua ex fidanzata per cercare di fare forza in questo momento tragico e lo comunica anche a Flo. Shauna e Quinn invece si trovano concordi nello sperare che i figli possano tornare insieme.

Beautiful, trame al 7 maggio: Thomas usa Douglas per riavere Hope

Nel frattempo Thomas sta organizzando la festa di compleanno di Zoe. il piano dello stilista è chiaro: bacerà la ragazza davanti a tutti proprio per provocare una reazione da parte del piccolo Douglas ed indirettamente di Hope.

Proprio quando sarà chiaro che la scena ha turbato il piccolo, Forrester chiederà ad Hope se ci sarà mai possibilità di tornare insieme. Douglas teme di perdere l’amore di Hope e Thomas prosegue nel suo piano diabolico dichiarandosi a Zoe.

Nel frattempo sia Brooke che Bill e Liam sono diffidenti riguardo alle reali intenzioni del figlio di Ridge e vorrebbero allontanare Thomas da Hope. La giovane Logan però non riesce a vedere con chiarezza cosa si cela dietro il comportamento di Thomas poiché è ancora ferita dalla scoperta del tradimento di Liam con Steffy.

Anche Vinny cerca di intervenire per far desistere Thomas dall’utilizzare il piccolo Douglas ma il padre non molla e riesce a sconvolgerlo al punto che il piccolo chiede disperato ad Hope di tornare con Thomas.

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che seguire le puntate in prima tv su Canale 5 ogni giorno alle 13.40