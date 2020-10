Beautiful, anticipazioni: Flo condannata, l’ira di Thomas, il ritorno di Xander

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Beautiful, che vedranno protagonisti indiscussi Flo, Thomas e Xander.

Approfondiamo insieme le trame di Beautiful, relative alle puntate che andranno in onda dal 12 al 17 ottobre 2020.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sempre più esasperato

Beautiful tornerà con nuovi e appassionanti episodi che andranno in onda su Canale 5, dal 12 al 17 ottobre 2020.

In base alle anticipazioni delle puntate in questione, è noto che il pubblico avrà modo di assistere alle scuse a Douglas da parte di Hope: la donna è dispiaciuta per non avergli creduto riguardo la questione di Beth.

Dopo che si è fatta luce sulla vicenda, però, la famiglia è ora unita e tutti i membri si rapporteranno tra loro con estrema sincerità.

Nel frattempo, il personaggio di Thomas si ritroverà a casa dell’amico Vinny: l’uomo è angosciato a causa della situazione terribile che sta vivendo e non sa come riavvicinarsi a Hope.

Infine, i personaggi di Bill, Katie e Will faranno finalmente visita alla piccola Beth.

Anticipazioni Beautiful: Xander torna a Los Angeles

Nelle prossima puntate della soap opera americana più amata in Italia, il personaggio di Xander farà ritorno a Los Angeles per supportare Zoe, che vuole avere un faccia a faccia con Brooke e Ridge.

Intanto quest’ultimo riceverà una chiamata, in cui verrà informato dell’arresto del padre di Zoe, che è artefice del delitto che ha sconvolto la sua famiglia.

Nel frattempo, Bill si rivolgerà con affetto al figlio e alla nipote e Brooke e le sue sorelle discuteranno sulla truffa di Flo.

Anticipazioni Beautiful: Flo deve esser condannata

In base alle anticipazioni, pare che Flo proverà a farsi perdonare da Hope. Le famiglie Forrester, Logan e Spencer, però, sono determinate a condannare la donna.

Flo deve essere condannata con il carcere, per tutto il male che ha fatto subire alle tre famiglie. Sarà così?

Per scoprirlo, non rimane che sintonizzarsi tutti i giorni, alle ore 13.40, su Canale 5.