Beautiful, anticipazioni: scontro tra Ridge e Thomas, Flo in carcere

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Beautiful, nei quali vi saranno importanti novità.

Approfondiamo insieme le trame relative alle puntate di Beautiful che verranno trasmesse su Canale 5 dal 15 al 18 ottobre 2020.

Anticipazioni Beautiful: Tutti contro Flo

Beautiful torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti appuntamenti della soap opera americana più amata in Italia.

In base alle anticipazioni trapelate relative alle puntate in onda dal 15 al 18 ottobre 2020, il pubblico avrà modo di vedere che un agente si metterà in contatto con Ridge.

Nella puntata di Beautiful del 15 ottobre, al Forrester – Marone verrà comunicato l’arresto del padre di Zoe, che è il responsabile del delitto compiuto ai danni della famiglia. Intanto Bill confesserà l’amore profondo nutrito nei confronti del figlio e della nipote.

Nell’episodio del 16 ottobre, invece, il personaggio di Brooke si ritroverà a parlare, assieme alle sue sorelle, di Flo e del suo ruolo nell’inganno ai danni di Hope, Steffy e Liam.

Shauna non sarà minimamente d’accordo con le parole spese e deciderà di intervenire in difesa di sua figlia.

Anticipazioni Beautiful: Ridge si scontra con Thomas

La soap opera di Canale 5 regalerà al pubblico nuove emozioni e imperdibili colpi di scena. In particolare, Ridge si scontrerà con Thomas e accuserà il figlio di aver gestito male la faccenda con Hope.

Ridge rivelerà al figlio che le autorità siano sulle sue tracce, ma il giovane è consapevole di non aver commesso nulla di illecito. Ciononostante, attaccherà il padre, accusandolo di non aver mai preso le sue parti.

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 ottobre, Flo proverà a ricevere il perdono da Hope per ciò che ha causato.

La ragazza si renderà conto del male che ha compiuto nei confronti della figlia di Brooke.

Il 18 ottobre, invece, nel nuovo episodio della soap opera, Flo si ritroverà a doversi difendere dalle accuse di rapimento e frode. Sembreranno essere tutti contro la donna, comprese le famiglie Forrester, Logan e Spencer.