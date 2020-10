Beautiful, anticipazioni americane: un nuovo arrivo nel Cast

Nella soap opera Beautiful arriverà nel cast Diamond White: scopri dalle anticipazioni americane chi è la sorella di Zoe.

Le anticipazioni della storica soap opera Beautiful hanno svelato uno spoiler: il nuovo arrivo nel cast di Diamond White.

Tra non molto anche il pubblico italiano potrà vedere sullo schermo la sorella di Zoe, Paris Buckingham, ma prima del 2021 non sarà possibile.

Beautiful, anticipazioni americane

Diamond White interpreta Paris, la sorella di Zoe e figlia di Reese.

L’arrivo sul teleschermo italiano di Paris Cunningham sarà per inizio 2021 anche se per inizio novembre sulle reti televisive americane già si potrà vedere il nuovo arrivo nel cast. Il tutto giustificato dalla temporale differenza di programmazione America-Italia.

Lo spoiler rivela che l’arrivo di Paris è del tutto inaspettato e non programmato: la donna arriverà per prendersi cura della sorella Zoe e vegliare su di lei. Il rapporto tra le due sarà curioso da scoprire poiché potrebbero ben presto giungere alla lite a causa dell’amore.

Si legge su Superguidatv.it che l’arrivo di Paris sconvolgerà molti equilibri nella soap opera che pian piano si riveleranno nella storia puntata dopo puntata.

Diamond White, chi è il nuovo arrivo nel cast?

Il nome Diamond White non giunge nuovo ai telespettatori, la giovane è una bravissima cantante attrice e anche modella.

Dal timbro altisonante ha inciso molte canzoni, la sua carriera musicale e teelvisiva è iniziata da giovane: all’età di soli 11 anni ha interpretato Young Nala nel musical targato Disney ‘The Lion King’.

Ha partecipato a X-Factor USA dove cantando la celebre canzone ‘I have nothing’ di Whitney Houston ha conquistato il quinto posto.

Nel 2015 è uscito il suo primo single musicale ‘Born Rich’ con la EP Pressure. Tra i film più recenti ricordiamo che ha recitato nella commedia horror ‘Boo! A madea Halloween’.

Ha recitato nella famosa serie tv Empire, serie Fox, come guest star in molti episodi. Il suo debutto in Beautiful come Paris Cunningham sarà negli States il 2 novembre 2020.