Beautiful, anticipazioni: Douglas rivela tutta la verità

La soap opera americana torna su Canale 5 con nuovi episodi, in onda da domenica 20 a sabato 26 settembre 2020

Flo si sentirà in colpa, Hope sarà in crisi, Thomas non reagirà bene e Douglas farà una rivelazione sconvolgente!

I sensi di colpa di Flo

Nelle prossime puntate di Beautiful, il pubblico avrà modo di vedere che Flo, oppressa dai sensi di colpa, dirà a Hope di essere stata assunta ingiustamente alla Forrester, senza tuttavia rivelarle la causa del suo malessere.

A quel punto, Flo cercherà inutilmente di convincere Hope a tornare con Liam! Intanto Thomas chiederà scusa al piccolo Douglas per averlo sgridato.

Nel frattempo avverrà qualcosa che ha dell’incredibile: il piccolo Douglas, infatti, si lascerà sfuggire la verità su Phoebe con Hope e Liam!

Douglas racconta tutta la verità

La soap opera americana in onda tutti i giorni su Canale 5 continua a stupire il pubblico appassionato da sempre!

In particolare, negli appuntamenti di questa settimana, i fan della fiction assisteranno alle lacrime di Hope, che parte con Thomas per la loro luna di miele.

I due si ritroveranno nella camera d’albergo per la notte di luna di miele, ma le cose non andranno come l’uomo spera. Hope, infatti, lo rifiuta e le sorelle Logan sono molto preoccupate per questa situazione.

Le donne, infatti, temono che la reazione di Thomas possa rivelarsi molto aggressiva. Intanto Flo si sentirà talmente in colpa per quello che ha fatto, da avere un malore.

Infine Douglas insisterà con Liam: “Beth è Phoebe”. Il bambino è talmente sicuro di sé da mettere in crisi Liam e lasciare attonita Steffy.

Come si evolverà la situazione? Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful non rimane che sintonizzarsi su Canale 5 nel primo pomeriggio!