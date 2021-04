Beautiful, anticipazioni dal 19 al 24 aprile 2021: Sally è malata?

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40.

Beautiful continua a riscuotere un enorme successo di pubblico grazie alle vicende appassionanti che ruotano attorno alla Forrester Creation.

La prossima settimana assisteremo a scontri accesi tra Quinn e Brooke ed alla preoccupazione di Sally per la sua salute. Wyatt nel frattempo capirà chi ama davvero.

Beautiful anticipazioni al 24 aprile: Sally sta male e finisce in ospedale

La soap Beautiful appassiona da moltissimi anni tanti telespettatori che continuano a seguire le intricate vicende delle famiglie Forrester, Spectra e Logan. Durante la prossima settimana una delle protagoniste assolute sarà Sally che non sta passando un ottimo momento.

La giovane Spectra Infatti a causa del grande stress che sta subendo per cause lavorative soprattutto personali comincerà a preoccuparsi per la sua salute.

Le sue condizioni continueranno a peggiorare e la e la ragazza noterà uno strano tremore alle mani.

Oltre ai problemi legati al lavoro, Sally si tormenta per la storia finita con Wyatt. Il giovane infatti si sta riavvicinando a Flo ma Sally è decisa a non lasciare che i due tornino insieme.

Le condizioni di Sally continuano a peggiorare tanto che la ragazza deciderà di recarsi in ospedale e li incontrerà Katie che le proporrà aiuto e conforto.

Beautiful prossime puntate: Brooke e Quinn ancora una contro l’altra

Prosegue lo scontro tra Queen e Brooke per il bacio che c’è stato tra Ridge e Shauna e che Forrester ha confessato alla figlia Steffy. Tra le donne si scatena una vera e propria guerra tanto che arriveranno a minacciarsi apertamente davanti ad Eric il quale tenterà di portare pace tra le due.

Ridge invece cerca di far leva sulla moglie per convincerla a gettare le armi contro Quinn e a concentrarsi sulla serenità della famiglia.

Nel frattempo anche Eric cerca di calmare la moglie e chiede a Quinn guardo con Brooke.

Anticipazioni prossima settimana: Liam e Wyatt si confidano

Wyatt sembra proprio intenzionato a riprendere la sua storia con Flo e si confida con Katie anche se è triste per la sofferenza di Sally.

Nel frattempo Wyatt deciderà di aprirsi anche con Liam rivelandogli di aver capito di amare da sempre Flo. Dopodiché sarà Liam a dover dare delle spiegazioni al fratello proprio sul bacio che c’è stato tra lui e Steffy e che ho ha visto. Quali sono le reali intenzioni di Liam?

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap Beautiful non resta che sintonizzarsi dalla domenica al sabato a partire dalle 13:40 su Canale 5. Continuate a seguire le nostre anticipazioni!