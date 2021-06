Il subdolo tarlo del sospetto si insinua strisciando tra i followers di Beatrice Marchetti. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 finisce nel mirino dei moralisti della rete.

Riflettori puntati su Beatrice Marchetti, stimata modella ed ex naufraga solitaria de L’Isola dei Famosi 2021. I fannulloni del web tornano a puntare il dito su Instagram, dove sollevano un vero e proprio polverone social-mediatico.

Beatrice Marchetti, scatta il linciaggio social: il dettaglio che non le perdonano

Sul social network Instagram, i leoni da tastiera mettono in discussione la naturalezza delle sue labbra e gridano al ritocchino:

“Ora all’improvviso Beatrice Marchetti ha i labbroni a canotto? Come mai? Forse perché in Honduras non c’erano medici estetici pronti a pompare le labbra con l’acido ialuronico? È lampante… Su Instagram le sue labbra sono lievitate dall’oggi al domani”

Come ogni post di una certa rilevanza, gli haters non potevano esimersi dal commentare e, come sempre, lo hanno fatto con una certa arroganza e prepotenza:

“Non si può non notare che le labbra LE sono lievitate a dismisura. Non può neanche essere un caso che tutti abbiano notato la stessa cosa. Forse siamo tutti pazzi”

Tale sospetto apre la strada ad un interrogativo legittimo: Beatrice Marchetti si è realmente sottoposta a delle lip injections oppure si tratta di un semplice effetto ottico?

Ma sbaglio o Beatrice ha le labbra sempre più gonfie? Sembra abbia fatto un filler #isola — Aʙsᴏʟᴜᴛᴇʟʏ Nᴏʙᴏᴅʏ (@TrashAnto) June 4, 2021

Ora all’improvviso Beatrice Marchetti hai i labbroni a canotto? Come mai? 😄 Forse perché in Honduras non c’erano medici estetici pronti a pompare le labbra con l’acido ialuronico? È lampante…Su Instagram le sue labbra sono lievitate dall’oggi al domani — Hope 😇 angel (@hopeangel365) June 30, 2021