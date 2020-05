Che fine hanno fatto gli attori di Bayside School? Vediamo insieme come sono diventati oggi i personaggi che hanno accompagnato una generazione

Vediamo insieme dove sono finiti gli attori di Bayside School!

Il successo di Bayside School

Chissà quanti di voi ricorderanno Bayside School, la sitcom che si focalizzava sulle vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con i quattro anni di liceo da trascorrere, appunto, al Bayside High di Pacific Palisades.

La serie, giunta in Italia nel 1993, ha accompagnato una generazione di adolescenti! Ora, a distanza di 27 anni, molti saranno curiosi di scoprire come siano diventati oggi i protagonisti del prodotto che spopolò sia negli USA che in Italia.

Zachary Morris – Mark-Paul Gosselaar

Molti adolescenti avranno sicuramente avuto un debole per il belloccio Zac, il giovane biondino che faceva letteralmente strage di cuori. Sembra proprio che ancora oggi continui a farne. L’attore si è fatto crescere la barba e ha cambiato il suo stile, che rimane magnetico e affascinante. Dopo un divorzio, l’attore si è nuovamente sposato e oggi ha 4 figli. Ha partecipato a varie serie tv, come The Passage.

Screech – Dustin Diamond

Il genio della scienza, innamoratissimo di Lisa, era un personaggio simpaticissimo, tra i più importanti della sitcom. Oggi, l’attore che lo interpretava all’epoca, ha avuto diversi guai con la giustizia, che lo hanno portato a finire a processo più di una volta.

Kelly Kapowski – Tiffani Thiessen

L’attrice, nota al grande pubblico anche per il suo ruolo in Beverly Hills 90210, oggi è una mamma e un’imprenditrice, che appare comunque spesso in televisione negli USA.

Jessie Spano – Elizabeth Berkley

L’attrice che interpretava Jessie ha avuto ruoli anche in film di prestigio, come La maledizione dello scorpione di giada di Woody Allen.

A.C. Slater – Mario Lopez

L’interprete del caliente personaggio, dopo l’esperienza con la sitcom di successo, ha proseguito alla grande con la sua carriera da conduttore di talent show negli Stati Uniti.