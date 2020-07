Battiti Live torna in tv: data di inizio e anticipazioni sugli artisti

Torna l’appuntamento con Battiti Live, il super evento musicale firmato Italia Uno. Ecco quando andrà in onda.

Tutti i fan del celebre show musicale Battiti Live saranno lieti di apprendere che sta per tornare in onda su Italia Uno. Per il target di telespettatori più giovani, questo programma televisivo rappresenta un appuntamento imperdibile e irrinunciabile.

Battiti Live, tutte le novità e la data di inizio

L’edizione 2020, condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, si svolgerà esclusivamente nella città di Otranto e non sarà itinerante come le precedenti edizioni. I cantanti più amati del panorama musicale italiano si esibiranno per portare un po’ di sprint alle soporifere serate estive.

Battiti Live, giunto alla quarta edizione, tornerà in onda esattamente nell’ultima settimana di luglio. I due co-conduttori, da tre anni al timone del celebre music show, hanno espresso tutto il loro entusiasmo ai microfoni di RadioNorba. Alan Palmieri ha così dichiarato:

“Non vediamo l’ora di cominciare. Sono stati mesi molto duri, la musica e la radio hanno fatto la loro parte anche in piena emergenza (…) Porteremo il nostro show a casa di milioni di persone attraverso la tv, la radio, il web e i social, lo porteremo nelle piazze, sulle spiagge, anche in location suggestive e magiche del nostro territorio, sarà insomma uno spettacolo diffuso, liquido”

Battiti Live, le anticipazioni sugli artisti

Come ogni anno, la rosa dei cantanti pronti ad esibirsi sul palco di Battiti Live appare decisamente ricca e interessante. Tra gli artisti italiani che si esibiranno, annoveriamo Alessandra Amoroso, Elettra Lamborghini, Elodie, Fedez, Rocco Hunt, J-Ax, i The Colors e molti altri.

La conduttrice Elisabetta Gregoraci, galvanizzata e impaziente di far partire una psichedelica nuova edizione di Battiti Live, ha affermato: