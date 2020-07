Per la prima volta nessun duetto per Ana Mena e Fred De Palma sul palco di Battiti Live. La cantante iberica è rimasta dietro le quinte e non si è esibita col rapper.

Nell’esibizione di Fred De Palma a Battiti Live 2020 manca una dei suoi protagonisti: Ana Mena. La cantante spagnola, che negli ultimi anni ha sfornato veri e propri tormentoni estivi insieme al rapper, non è salita sul palco al suo fianco. Una mancanza che si è fatta sentire.

Il giorno dopo la prima serata di Battiti Live 2020, infatti, non si parla dell’evento in sé o dei brani proposti, ma affiorano sospetti, dubbi e ipotesi dei telespettatori. Il motivo di tutto questo clamore è che Ana Mena, celebre artista spagnola, non è salita sul palco come fino all’ultimo era stato annunciato dal promo.

La ventiquattrenne iberica, che l’anno scorso ha sfornato il tormentone estivo “Una volta ancora”, ha fatto una breve apparizione con il rapper Rocco Hunt e poi si è eclissata. Quando Fred De Palma si è esibito, Ana Mena non si è presentata e lui ha cantato da solo, utilizzando una base registrata.

Un vero e proprio mistero esploso nella prima puntata di Battiti Live 2020. Una circostanza anomala, dal momento che solo qualche minuto prima Ana Mena è salita sul palco per duettare con Rocco Hunt.

Battiti Live 2020, il pubblico vuole sapere cosa è successo tra Fred De Palma e Ana Mena

A commentare l’assenza di Ana Mena è stato il popolo di Twitter:

“Qualcuno mi spiega perché Ana Mena non ha cantato con Fred nonostante sia presente?… Dieci minuti fa era con Rocco Hunt, non poteva salire e cantare ‘Una volta ancora?'”

Secondo i fan potrebbero esserci dissapori e attriti tra l’artista iberica e il rapper torinese. Ma si tratta veramente di un litigio professionale? Sfortunatamente, al momento non ci è dato sapere. Ana Mena e Fred De Palma restano comunque al centro del gossip estivo.